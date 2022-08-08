Імпортозаміщення: Іраклій Пірцхалава переспівав хіт "Лондон-Париж" на новий лад (відео)

Пізніше артист заявив, що так просто пожартував.

44-річний російський співак і радіоведучий грузинського походження Іраклій Пірцхалава, більш відомий під сценічним ім'ям Іраклі, підтримав тренд імпортозаміщення в Росії досить оригінально. На концерті в Єкатеринбурзі він виконав свій хіт "Лондон-Париж" на новий манер, пишуть росЗМІ.

"У нас імпортозаміщення почалося, тому неполіткоректно. Пропоную перейменувати "Лондон — Париж" на "Волга — Іртиш"", — сказав він зі сцени, запропонувавши глядачам підспівувати.

Пізніше він виправдався за цей момент, заявивши, що пожартував і додав, що вважає неприйнятним політизувати мистецтво, а також спорт.

"У цьому є частина гумору, гумор рятує від драматичних ситуацій та смутку. Це був інтерактив, офіційно пісня не переспівуватиметься. Як вона була, так вона і є. Вона не політична. Я вважаю, що не можна політизувати мистецтво та спорт, на жаль, сьогодні відбувається іноді інакше. Але сприймати це все безболісно можна, коли є часточка гумору. Хоча, справді, походять речі, від яких несмішно. Це був інтерактивчик, який люди сприйняли з гумором. Ну, отже, жарт зайшов", — сказав артист журналістам.

[ + – ] Оригінальна пісня "Лондон-Париж"

Пірцхалава став широко популярним після участі у шоу "Фабрика зірок" у 2003 році. Найвідоміші його пісні "Капли абсента", "Я с тобой", "Луна" та "Вова-чума".

З початку російського вторгнення Іраклі ніяк не коментував те, що відбувається, проте 9 травня чітко дав зрозуміти, що не підтримує війну. На сторінці в соцмережі він опублікував допис зі словами:

"Брат моєї бабусі загинув при Керчі, два брати мого дідуся поховані в Сталінградській землі. Вічна пам'ять героям, які воювали очевидно не за те, щоб нащадки їх однополчан стріляли одне в одного. Зі Святом Великої Перемоги! Вибачте діди".

У коментарях він ставив на місце тих, хто особливо активно підтримує так звану "спецоперацію" та розповідає про нацистів і фашистів в Україні.

Нагадаємо, з українського хіт-параду YouTube зникли Моргенштерн, Клава Кока й інші раніше популярні тут російські артисти.