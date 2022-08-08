В Сети всплыло архивное видео с танцем Владимира Путина и Джорджа Буша

За архивными кадрами стоит история противостояния России и США во взглядах на будущее Украины и Грузии.

Видео 2008 года, на котором 43-й президент США Джордж Буш танцует в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным, появилось в Сети в годовщину нападения РФ на Грузию. Как видно на кадрах, глава РФ под песню "Барыня" пляшет на сцене, а Буш – возле нее.

Ранее эты кадры были обнародованы пресс-службой Кремля в честь 20-летней годовщины пребывания Путина у власти.

За этим видео стоит довольно непростая история. Буш посетил Путина вскоре после того, как на саммите западного военного блока в 2008 году он настаивал на вступлении Грузии и Украины в НАТО, несмотря на сопротивление России.

Выступая рядом с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко в 2008 году, Буш сказал:

"Ваша страна приняла смелое решение, и Соединенные Штаты решительно поддерживают вашу просьбу. В Бухаресте на этой неделе я продолжу разъяснять позицию Америки. Мы поддерживаем план действий по членству для Украины и Грузии. Помощь Украине в продвижении к членству в НАТО отвечает интересам каждого члена альянса и будет способствовать укреплению безопасности и свободы в этом регионе и во всем мире".

Правда, тогда эта идея потерпела поражение, и Украина в НАТО так и не вошла, как и Грузия.

На совместной пресс-конференции на следующий день после веселого времяпрепровождения Буш сказал: "Я только рад, что наша пресса не увидела, как я пытаюсь станцевать танец, который меня просили".

"Мы смогли увидеть, что вы блестящий танцор", – отметил Путин, на что его американский коллега парировал: "На этом и остановимся".

Известно, что Путин также навещал Буша в США, посетив его ранчо в Техасе и побывал в доме семьи Бушей в штате Мэн.

Несмотря на некоторое подобие дружбы с президентом РФ, Джордж Буш осудил вторжение России в Украину.

"Американское правительство и народ должны быть солидарны с Украиной и украинским народом, стремящимся к свободе и праву выбирать свое будущее. Мы не можем мириться с авторитарными запугиваниями и опасностями, которые представляет Путин. Украина – наш друг и демократический союзник, и она заслуживает нашей полной поддержки в это самое трудное время", – заявил он.

Напомним, почему Россия напала на Украину именно в этом году.