У Мережі спливло архівне відео з танцем Володимира Путіна та Джорджа Буша

За архівними кадрами стоїть історія протистояння Росії та США у поглядах на майбутнє України та Грузії.

Відео 2008 року, на якому 43 президент США Джордж Буш танцює в Сочі з російським колегою Володимиром Путіним, з'явилося в Мережі в річницю нападу РФ на Грузію. Як бачимо на кадрах, глава РФ під пісню "Бариня" танцює на сцені, а Буш — біля неї.

Раніше ці кадри були оприлюднені пресслужбою Кремля на честь 20-ї річниці перебування Путіна при владі.

За цим відео стоїть досить складна історія. Буш відвідав Путіна невдовзі після того, як на саміті західного військового блоку у 2008 році він наполягав на вступі Грузії та України до НАТО, незважаючи на опір Росії.

Виступаючи поряд із тодішнім президентом України Віктором Ющенком у 2008 році, Буш сказав:

"Ваша країна ухвалила сміливе рішення, і Сполучені Штати рішуче підтримують ваше прохання. У Бухаресті цього тижня я продовжу роз'яснювати позицію Америки. Ми підтримуємо план дій щодо членства для України та Грузії. Допомога Україні у просуванні до членства в НАТО відповідає інтересам кожного члена альянсу і сприятиме зміцненню безпеки та свободи у цьому регіоні та в усьому світі”.

Щоправда, тоді ця ідея зазнала поразки, і Україна в НАТО так і не увійшла, як і Грузія.

На спільній пресконференції наступного дня після веселого проведення часу Буш сказав: "Я тільки радий, що наша преса не побачила, як я намагаюся станцювати танець, який мене просили".

"Ми змогли побачити, що ви блискучий танцюрист", — зазначив Путін, на що його американський колега парирував: "На цьому й зупинимося".

Відомо, що Путін також відвідував Буша у США, відвідавши його ранчо в Техасі та побував у будинку сім'ї Бушів у штаті Мен.

Незважаючи на деяку подібність до дружби з президентом РФ, Джордж Буш засудив вторгнення Росії в Україну.

"Американський уряд і народ мають бути солідарними з Україною та українським народом, які прагнуть свободи і права обирати своє майбутнє. Ми не можемо миритися з авторитарними залякуваннями та небезпеками, які представляє Путін. Україна — наш друг і демократичний союзник, і вона заслуговує на нашу повну підтримки в цей найважчий час", — заявив він.

Нагадаємо, чому Росія напала на Україну саме цього року.