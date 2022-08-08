Как уберечь комнатные цветы от кошек: самые действенные советы

Чтобы отвадить кошку от комнатных растений, придется проявить терпение и испробовать не один метод.

8 августа отмечается международный день кошек, которые входят в тройку самых распространенных домашних животным в мире наряду с собаками и рыбками. Однако кошка – это не только мурлыкающее ласковое создание, которое дарит своему хозяину внимание, но и иногда средоточие проблем. Особенно это чувствуют на себе те, кто любит не только кошек, а и не представляет жизни без комнатных растений, к которым кошки зачастую очень неравнодушны. Четырехлапые любят грызть цветы, играть с ними и даже использовать вазоны в качестве туалетов, ставя жизнь растения под угрозу, поскольку их экскременты способны убить корневую систему. Фокус поискал советы, как обезопасить цветы в доме от пристального внимания животных, сохранив не только растения, но и свою нервную систему.

Пульвелизатор с водой

Использование распылителя с водой – классическая техника "дрессировки" кошек. Пульвелизатор стоит держать под рукой постоянно, чтобы быть готовым воспользоваться им, когда животное направляется к вазонам. В идеале у питомца разовьется страх перед неминуемым наказанием за попытку поиграть с растением, и он, даже оставаясь дома один, больше не полезет к цветам.

Несмотря на простоту, этот метод работает только в том случае, если человек большую часть времени находится дома и может лично присматривать за своими растениями. В противном случае некоторые кошки просто станут хитрее и будут шалить, когда никого нет в комнате.

Реппелент

Спрей с сильным запахом, который может заставить кошку воротить нос, когда она подходит слишком близко к вазонам, можно купить в специализированных магазинах. Его несложно сделать и самостоятельно из вполне доступных ингредиентов, смешав, например, воду и мыло с сильным и резким запахом (лавандовое или цитрусовое). Еще один вариант – растворить давленный чеснок в воде и брызгать этой смесью "злачное" место.

Если эти методы не подходят, можно слегка, причем совсем чуть-чуть, посыпать растения острым перцем чили для аналогичного эффекта. Однако это – очень рискованный вариант, поскольку животное может получить серьезные ожоги носа или глаз, поэтому рекомендовать его мы не станем. То же касается и использования спрея с уксусом, которым обрызгивают растения. Многие выбирают его его из-за сильного запаха, однако он может нанести непоправимый вред цвтам из-за кислоты, которая есть в его составе.

Фото: Stoppestinfo

Камни

Как правило, кошки любят рыхлую почву, чтобы устроить в вазоне туалет. Чтобы препятствовать копанию, модно выложить поверхность вазона слоем крупной гальки или камешков. При этом не стоит камни слишком плотно утрамбовывать, чтобы вода могла просачиваться в землю.

Еще варианты – использование больших кусков гладкого стекла, грубых сосновых шишек, ракушки или битой керамики. Последння придаст вазону более декоративный вид. Часто для того, чтобы спасти вазоны и не пустить туда кошку, особо смекалистые хозяева втыкают в грунт длинные деревянные шпажки или зубочистки. Смотрится такой "частокол" не очень красиво, но как один из способов отвадить кота от вазона вполне приемлем.

Перестановка растений

Если на кошку нет никакой управы, еще один вариант защитить растения – перенести их в комнату или на лоджию, где закрывается дверь, и куда животное не сможет добраться. Хорошей идеей могут стать подвесные корзины, которые не находятся рядом с какой-либо другой мебелью, или даже контейнеры, которые крепятся непосредственно к стене (без полки) и располагаются вне досягаемости.

Дополнительные преграды и неприятная обстановка

Иногда чтобы кошка перестала портить растения, нужно ее напугать. Страх – хороший сдерживающий фактор в этом деле. Если по дороге к растениям она столкнется с пугающими препятствиями или резкими звуками, это поможет в борьбе за жизнь цветов. Лучше всего этот метод работает с растениями на столе или полке, где вокруг горшков есть дополнительное пространство. Туда можно разместить несколько тарелок из фольги, которые будут создавать шум, если на них наступить или опрокинуть их.

Другая похожая идея – создать липкую поверхность, по которой кошка не захочет ходить. Двухсторонняя клейкая лента, проложенная между горшками с растениями, может быть отличным средством для создания такого барьера.

Также в магазинах можно купить специальные решетки для вазонов или вырезать их из пластиковых сеток, разместив по всему периметру горшка с цветком.

Удобный лоток как средство защиты растений

Иногда кошки гадят в вазоны потому, что их лоток их чем-то не устраивает. Необходимо проверить, все ли нормально с горшком животного и постараться подобрать подходящий наполнитель, а также место, где кошка будет чувствовать себя в безопасности, пока делает свои туалетные дела.

Личные растения для кошки

Иногда отвлечь листогрызущую кошку от комнатных растений можно, предоставив ей несколько собственных растений. Вазон с кошачьей мятой – один из лучших вариантов. Можно также поставить лоток с пророщенной пшеницей или купить в зоомагазине уже готовую емкость со свежей травой, которую кошка будет грызть с удовольствием.

Напомним, какие кошки обладают самым сложным характером.