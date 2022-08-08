Як уберегти кімнатні квіти від кішок: найдієвіші поради

Щоб віднадити кішку від кімнатних рослин, доведеться виявити терпіння та випробувати не один метод.

8 серпня відзначається міжнародний день кішок, які входять до трійки найпоширеніших домашніх тварин у світі разом із собаками та рибками. Однак кішка — це не тільки муркотливе лагідне створення, яке дарує своєму господарю увагу, а й іноді осередок проблем. Особливо це відчувають на собі ті, хто любить не тільки кішок, а й не уявляє життя без кімнатних рослин, до яких кішки дуже небайдужі. Чотирилапі люблять гризти квіти, грати з ними і навіть використовувати вазони як туалети, ставлячи життя рослини під загрозу, оскільки їх екскременти здатні вбити кореневу систему. Фокус пошукав поради, як убезпечити квіти в будинку від пильної уваги тварин, зберігши не лише рослини, а й свою нервову систему.

Пульверизатор із водою

Використання розпилювача з водою — класична техніка "дресирування" кішок. Пульверизатор варто тримати під рукою постійно, щоб бути готовим скористатися ним, коли тварина прямує до вазонів. В ідеалі у вихованця розвинеться страх перед неминучою карою за спробу пограти з рослиною, і він, навіть залишаючись вдома один, більше не полізе до квітів.

Незважаючи на простоту, цей метод працює тільки в тому випадку, якщо людина більшу частину часу знаходиться вдома і може особисто доглядати свої рослини. В іншому випадку деякі кішки просто стануть хитрішими і будуть пустувати, коли нікого немає в кімнаті.

Репелент

Спрей із сильним запахом, який може змусити кішку повернути ніс, коли вона підходить надто близько до вазонів, можна купити у спеціалізованих магазинах. Його нескладно зробити і самостійно із цілком доступних інгредієнтів, змішавши, наприклад, воду та мило з сильним та різким запахом (лавандове або цитрусове). Ще один варіант — розчинити чавлений часник у воді і бризкати цією сумішшю "злачне" місце.

Якщо ці методи не підходять, можна трохи, до того ж зовсім трохи, посипати рослини гострим перцем чилі для аналогічного ефекту. Однак це дуже ризикований варіант, оскільки тварина може отримати серйозні опіки носа або очей, тому рекомендувати його ми не станемо. Те саме стосується використання спрею з оцтом, яким оббризкують рослини. Багато хто вибирає його через сильний запах, однак він може завдати непоправної шкоди квітам через кислоту, яка є в його складі.

Фото: Stoppestinfo

Камені

Як правило, кішки люблять пухкий ґрунт, щоб влаштувати у вазоні туалет. Щоб перешкоджати копанню, можна викласти поверхню вазону шаром великої гальки або камінчиків. При цьому не варто каміння занадто щільно втрамбувати, щоб вода могла просочуватися в землю.

Ще варіанти — використання великих шматків гладкого скла, грубих соснових шишок, мушлі або битої кераміки. Останні нададуть вазону декоративнішого вигляду. Часто для того, щоб врятувати вазони і не пустити туди кішку, особливо кмітливі господарі встромляють у ґрунт довгі дерев'яні шпажки або зубочистки. Виглядає такий "частокіл" не дуже красиво, але як один із способів віднадити кота від вазону цілком прийнятний.

Перестановка рослин

Якщо на кішку немає ніякої управи, ще один варіант захистити рослини — перенести їх у кімнату або на лоджію, де зачиняються двері, і куди тварина не зможе дістатися. Хорошою ідеєю можуть стати підвісні кошики, які не знаходяться поряд з будь-якими іншими меблями, або навіть контейнери, які кріпляться безпосередньо до стіни (без полиці) та розташовуються поза досяжністю.

Додаткові перепони та неприємна обстановка

Іноді, щоб кішка перестала псувати рослини, потрібно її налякати. Страх — хороший стримуючий фактор у цій справі. Якщо по дорозі до рослин вона зіткнеться з перепонами, що лякають, або різкими звуками, це допоможе в боротьбі за життя квітів. Найкраще цей метод працює з рослинами на столі чи полиці, де навколо горщиків є додатковий простір. Туди можна розмістити кілька тарілок з фольги, які створюватимуть шум, якщо на них наступити або перекинути їх.

Інша схожа ідея — створити липку поверхню, якою кішка не захоче ходити. Двостороння клейка стрічка, прокладена між горщиками із рослинами, може бути чудовим засобом для створення такого бар'єру.

Також у магазинах можна купити спеціальні решітки для вазонів або вирізати їх із пластикових сіток, розмістивши по всьому периметру горщика з квіткою.

Зручний лоток як засіб захисту рослин

Іноді кішки гидять у вазони тому, що їхній лоток їх чимось не влаштовує. Необхідно перевірити, чи все нормально з горщиком тварини і постаратися підібрати відповідний наповнювач, а також місце, де кішка почуватиметься в безпеці, поки робить свої туалетні справи.

Особисті рослини для кішки

Іноді відволікти кішку від кімнатних рослин можна, надавши їй кілька власних рослин. Вазон із котячою м'ятою — один із найкращих варіантів. Можна також поставити лоток з пророщеною пшеницею або купити в зоомагазині вже готову ємність зі свіжою травою, яку кішка гризтиме із задоволенням.

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