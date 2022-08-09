Актер Эзра Миллер вломился в чужой дом и выпил там весь алкоголь

Ранее он швырялся в женщин стульями и дрался в баре

Полиция штата Вермонт предъявила обвинение в краже со взломом актеру Эзре Миллеру. Это очередной проступок знаменитости и, скорей всего, у него начнутся проблемы в Голливуде. Об этом сообщило издание Variety.

Согласно пресс-релизу полиции, 1 мая в 5.55 неизвестный проник в частный дом в Стэмфорде и похитил несколько бутылок с алкоголем, часть из них употребив на месте. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого — Эзру Миллера, звезду фильмов "Фантастические твари", "Отряд самоубийц", "Что-то не так с Кевином" и прочих.

Эзре уже предъявили официальное обвинение, первое заседание суда назначено на 26 сентября.

В 2022 году были запланированы к выходу три фильма с участием Миллера и часть из них уже вышла на экраны: это "Флэш", Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Мир Дали".

Пока на проступки молодого дарования, который эпатировал публику эффектными появлениями на красных дорожках и заявлениями о том, что он пока не определился ни со своей ориентацией, ни с полом, в Голливуде закрывали глаза.

[ + – ] Эзра Миллер Фото: Getty Images

Но кража со взломом стала не первым, а очередным противоправным действием актера.

В марте Эзру задержала полиция из-за драки в баре на Гавайях, в апреле — из-за нападения на женщину, в которую он бросил стул, в июне его обвинили в спаивании несовершеннолетней, а в июле — в хулиганстве в Германии.

Причем последнее дело закрыли, просто потому что актер покинул страну. Но оказалось, что он избил женщину в Исландии у бара. И это снял на видео товарищ пострадавшей.

В Исландии владелец бара сообщил, что Эзра Миллер постоянно являлся в заведение и устраивал там драки, но так как там это дело обычное, на его выходки просто никто не обращал внимание.

[ + – ] Эзра Миллер на Met Gala

Руководство, снимающее "Фантастических тварей" может отказаться от сотрудничества со скандальным актером, так как их репутация и так уже подмочена историей с увольнением Джонни Деппа после обвинения в домашнем насилии, да и последний фильм "Фантастические твари: тайны Дамблдора" был холодно воспринят.

Но ситуация с "Флэшем" остается неясной. На него было потрачено 200 миллионов долларов и премьера запланирована на 23 июня 2023 года.