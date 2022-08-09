Актер Эзра Миллер вломился в чужой дом и выпил там весь алкоголь
Ранее он швырялся в женщин стульями и дрался в баре
Полиция штата Вермонт предъявила обвинение в краже со взломом актеру Эзре Миллеру. Это очередной проступок знаменитости и, скорей всего, у него начнутся проблемы в Голливуде. Об этом сообщило издание Variety.
Согласно пресс-релизу полиции, 1 мая в 5.55 неизвестный проник в частный дом в Стэмфорде и похитил несколько бутылок с алкоголем, часть из них употребив на месте. Допросив свидетелей и изучив записи с видеокамер, сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого — Эзру Миллера, звезду фильмов "Фантастические твари", "Отряд самоубийц", "Что-то не так с Кевином" и прочих.
Эзре уже предъявили официальное обвинение, первое заседание суда назначено на 26 сентября.
В 2022 году были запланированы к выходу три фильма с участием Миллера и часть из них уже вышла на экраны: это "Флэш", Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Мир Дали".
Пока на проступки молодого дарования, который эпатировал публику эффектными появлениями на красных дорожках и заявлениями о том, что он пока не определился ни со своей ориентацией, ни с полом, в Голливуде закрывали глаза.
Но кража со взломом стала не первым, а очередным противоправным действием актера.
В марте Эзру задержала полиция из-за драки в баре на Гавайях, в апреле — из-за нападения на женщину, в которую он бросил стул, в июне его обвинили в спаивании несовершеннолетней, а в июле — в хулиганстве в Германии.
Причем последнее дело закрыли, просто потому что актер покинул страну. Но оказалось, что он избил женщину в Исландии у бара. И это снял на видео товарищ пострадавшей.
В Исландии владелец бара сообщил, что Эзра Миллер постоянно являлся в заведение и устраивал там драки, но так как там это дело обычное, на его выходки просто никто не обращал внимание.
Руководство, снимающее "Фантастических тварей" может отказаться от сотрудничества со скандальным актером, так как их репутация и так уже подмочена историей с увольнением Джонни Деппа после обвинения в домашнем насилии, да и последний фильм "Фантастические твари: тайны Дамблдора" был холодно воспринят.
Но ситуация с "Флэшем" остается неясной. На него было потрачено 200 миллионов долларов и премьера запланирована на 23 июня 2023 года.