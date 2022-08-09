Актор Езра Міллер вдерся в чужий будинок і випив там увесь алкоголь
Раніше він жбурлявся в жінок стільцями та бився в барі.
Поліція штату Вермонт звинуватила в крадіжці зі зломом актора Езру Міллера. Це чергова провина знаменитості, і, швидше за все, у нього почнуться проблеми в Голлівуді. Про це повідомляє видання Variety.
Згідно з пресрелізом поліції, 1 травня о 5:55 невідомий проник у приватний будинок у Стемфорді та викрав кілька пляшок із алкоголем, частину з них вживши на місці. Допитавши свідків і вивчивши записи з відеокамер, правоохоронці встановили підозрюваного — Езру Міллера, зірку фільмів "Фантастичні звірі", "Загін самогубців", "Щось не так із Кевіном" та інших.
Езрі вже висунули офіційне звинувачення, перше засідання суду призначено на 26 вересня.
У 2022 році було заплановано до виходу три фільми за участю Міллера, і частина з них уже вийшла на екрани: це "Флеш", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Світ Далі".
Поки що на провини молодого обдарування, який епатував публіку ефектними появами на червоних доріжках і заявами про те, що він поки не визначився ні зі своєю орієнтацією, ні зі статтю, у Голлівуді заплющували очі.
Але крадіжка зі зломом стала не першою, а черговою протиправною дією актора.
У березні Езру затримала поліція через бійку в барі на Гаваях, у квітні через напад на жінку, в яку він кинув стілець, у червні його звинуватили в споюванні неповнолітньої, а в липні — у хуліганстві в Німеччині.
Причому останню справу закрили просто тому, що актор покинув країну. Але виявилося, що він побив жінку в Ісландії біля бару, і це зняв на відео потерпілий товариш.
В Ісландії власник бару повідомив, що Езра Міллер постійно з'являвся до закладу та влаштовував там бійки, але оскільки там ця справа звичайна, на його витівки ніхто не звертав уваги.
Керівництво, що знімає "Фантастичних звірів", може відмовитися від співпраці зі скандальним актором, оскільки їхня репутація і так вже підмочена історією зі звільненням Джонні Деппа після звинувачення в домашньому насильстві, та й останній фільм "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" був холодно сприйнятий.
Але ситуація з "Флешем" залишається незрозумілою. На нього витратили 200 мільйонів доларів, і прем'єра запланована на 23 червня 2023 року.