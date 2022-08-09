Актор Езра Міллер вдерся в чужий будинок і випив там увесь алкоголь

Раніше він жбурлявся в жінок стільцями та бився в барі.

Поліція штату Вермонт звинуватила в крадіжці зі зломом актора Езру Міллера. Це чергова провина знаменитості, і, швидше за все, у нього почнуться проблеми в Голлівуді. Про це повідомляє видання Variety.

Згідно з пресрелізом поліції, 1 травня о 5:55 невідомий проник у приватний будинок у Стемфорді та викрав кілька пляшок із алкоголем, частину з них вживши на місці. Допитавши свідків і вивчивши записи з відеокамер, правоохоронці встановили підозрюваного — Езру Міллера, зірку фільмів "Фантастичні звірі", "Загін самогубців", "Щось не так із Кевіном" та інших.

Езрі вже висунули офіційне звинувачення, перше засідання суду призначено на 26 вересня.

У 2022 році було заплановано до виходу три фільми за участю Міллера, і частина з них уже вийшла на екрани: це "Флеш", "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", "Світ Далі".

Поки що на провини молодого обдарування, який епатував публіку ефектними появами на червоних доріжках і заявами про те, що він поки не визначився ні зі своєю орієнтацією, ні зі статтю, у Голлівуді заплющували очі.

[ + – ] Езра Міллер Фото: Getty Images

Але крадіжка зі зломом стала не першою, а черговою протиправною дією актора.

У березні Езру затримала поліція через бійку в барі на Гаваях, у квітні через напад на жінку, в яку він кинув стілець, у червні його звинуватили в споюванні неповнолітньої, а в липні — у хуліганстві в Німеччині.

Причому останню справу закрили просто тому, що актор покинув країну. Але виявилося, що він побив жінку в Ісландії біля бару, і це зняв на відео потерпілий товариш.

В Ісландії власник бару повідомив, що Езра Міллер постійно з'являвся до закладу та влаштовував там бійки, але оскільки там ця справа звичайна, на його витівки ніхто не звертав уваги.

[ + – ] Езра Міллер на Met Gala

Керівництво, що знімає "Фантастичних звірів", може відмовитися від співпраці зі скандальним актором, оскільки їхня репутація і так вже підмочена історією зі звільненням Джонні Деппа після звинувачення в домашньому насильстві, та й останній фільм "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" був холодно сприйнятий.

Але ситуація з "Флешем" залишається незрозумілою. На нього витратили 200 мільйонів доларів, і прем'єра запланована на 23 червня 2023 року.