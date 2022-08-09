Денежный успех в августе 2022. Кому из знаков зодиака повезет

Некоторых знаков зодиака вторая половина августа порадует финансовыми возможностями.

Вторая половина августа будет прибыльной для многих. Астрологи утверждают, что 12 числа планета денег и любви Венера будет в хорошем положении к планете счастья Юпитеру. Наступит период счастливых событий, подарков, удовольствия. Также к концу августа у представителей некоторых знаков зодиака планета энергии и ресурсов Марс войдет в сектор финансов на целых семь месяцев. Наступит период возможностей, когда можно будет успешно решить денежные вопросы.

Овен

По словам украинского астролога Анжелы Перл, у Овнов будут очень удачные первые три недели августа. В этот период планета Марс находится в секторе денег. Она показывает, куда Овнам нужно направить энергию и ресурсы. Поэтому с 1 по 21 августа представители этого знака зодиака будут активно заниматься финансовыми вопросами и зарабатывать деньги.

12 августа для Овнов будет очень хорошим днем. Венера — планета любви, удовольствия, денег — входит в пятый дом гороскопа. Венера символизирует вторую половинку. Так что и для женщин, и для мужчин Венера в пятом доме означает, что в вашу жизнь войдет гармония. Будет успех в денежных вопросах, особенно если вы занимаетесь творчеством.

В этот же день 12 августа Полная Луна будет в 11 доме гороскопа Овнов. Там же находится Сатурн — планета ограничений, дистанции. Вероятно, на время придется прекратить общение с кем-то из друзей. Также 11 дом — это дом группы, коллектива. Возможно, закроется какой-то клуб по интересам. Или в коллективе или организации поменяются законы.

Полнолуние высветит для Овнов то, что действительно важно. Речь пойдет о финансовых вопросах. Овны смогут двигаться в направлении своей мечты, поэтому стоит составить план для дальнейших действий. Если в этот период представители этого знака зодиака планируют открыть бизнес, то он будет работать долго. Речь идет о нескольких десятилетиях.

18-19 августа хороший аспект между Венерой и Юпитером — планетой, которая дает подарки, все расширяет. В эти дни Овнов ждет огромное везение, успех во всех начинаниях. Может быть, вы позволите себе что-то особенное, купите красивую вещь. Кто-то позовет вас на свидание.

21 августа Марс меняет знак и входит в третий дом гороскопа — дом контактов, общения, обучения. Много энергии придется тратить на контакты с людьми. Марс входит в этот дом на семь месяцев. В этот период будет много поездок, новой учебы, возможно, переезд, в том числе по работе.

27 августа Новолуние произойдет в шестом доме Овнов — дом работы, здоровья и режима. Вероятно, представители этого знака зодиака будут искать новую работу. Возможны нововведения в бизнесе. Может быть, удастся найти помощницу.

Близнецы

12 августа Венера — планета денег, удовольствия, красоты — входит в третий дом гороскопа, где находится Солнце. Третий дом это дом общения, контактов, звонков, поездок, торговли, связями с клиентами. По Венере придут деньги на покупку телефона или ноутбука, а может быть, удастся обновить машину. Возможны, новые знакомства, в том числе романтические, а также поездки за границу. Вероятно, кто-то из родственников поможет Близнецам с деньгами. Астролог рекомендует воспользоваться этим днем для получения новой информации, которая пригодится в дальнейшем.

18-19 августа Венера сделает хороший аспект к Юпитеру. Финансы увеличатся благодаря друзьям, новым знакомствам, интернету. Какая-то организация повлияет на денежные вопросы Близнецов. Возможно, вы с кем-то познакомитесь в этот день, что тоже повлияет на ваши финансовые дела в будущем.

21 августа Марс входит в знак Близнецов в первый дом гороскопа до 26 марта 2023 года. Целых семь месяцев планета действия и активности будет в вашем гороскопе. Может быть, вы займетесь спортом, будете куда-то ездить. Появится огромное желание добиваться новых целей, захотите прикладывать усилия для построения отношений. Возможно, будет большой контракт по работе, появится деятельность, которая потребует больших физических затрат. Также речь может идти в каких-то спортивных соревнованиях, конкуренции.

27 августа Новая Луна будет в вашем четвертом доме гороскопа. Будут решаться вопросы, связанные с недвижимостью. Поменяете место жительства, подадите документы на гражданство, может быть, выйдете замуж и поменяете фамилию.

Козерог

12 августа Венера — планета денег — входит в восьмой дом гороскопа, который отвечает за деньги, прибыль. Речь идет о финансах ваших партнеров, супругов. Может быть, Козероги оформляли наследство, дотации, алименты, стипендию. Какие-то деньги придут от государства. Возможно, получите грант на обучение. Вероятно, будет финансовая помощь от родственников. Также если вы планировали кредит, то в этот период получите одобрения банка.

Также в этот день Полнолуние высветит вашу финансовую карантину. Луна и Сатурн в секторе доходов, а Солнце и Венера в секторе финансов покажут, какие именно денежные вопросы нужно будет решить.

18-19 августа хороший аспект Венеры и Юпитера. В этот день могут поступить предложения о финансовой помощи от семьи. Может быть, будете продавать недвижимость. У вас станет больше денег, вы что-то получите. Может быть, в семье произойдет какой-то счастливое событие.

21 августа Марс входит в ваш шестой работы на семь месяцев. Планета покажет, куда вам следует прикладывать энергию. Будете решать какие-то задачи, связанные с работой. Может появиться какой-то прибыльный проект, который потребует сил и энергии.

Фокус ранее писал о том, что нас ждет в один из самых энергетически мощных периодов этого года, который продлится с 26 июля по 12 августа.