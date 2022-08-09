Грошовий успіх у серпні 2022 року. Кому зі знаків зодіаку пощастить

Деякі знаки зодіаку друга половина серпня порадує фінансовими можливостями.

Друга половина серпня буде прибутковою для багатьох. Астрологи стверджують, що 12 числа планета грошей і кохання Венера буде в хорошому положенні щодо планети щастя Юпітера. Настане період щасливих подій, подарунків, насолоди. Також до кінця серпня в представників деяких знаків зодіаку планета енергії та ресурсів Марс увійде в сектор фінансів на цілих сім місяців. Настане період можливостей, коли можна буде успішно вирішити фінансові питання.

Овен

За словами української астрологині Анжели Перл, в Овнів будуть дуже вдалі перші три тижні серпня. У цей період планета Марс перебуває в секторі грошей. Вона показує, куди Овнам потрібно спрямувати енергію та ресурси. Тому з 1 по 21 серпня представники цього знаку зодіаку активно займатимуться фінансовими питаннями та зароблятимуть гроші.

12 серпня для Овнів буде дуже хорошим днем. Венера — планета кохання, задоволення, грошей — входить у п'ятий дім гороскопу. Венера символізує другу половинку. Так що і для жінок, і для чоловіків Венера в п'ятому домі означає, що у ваше життя увійде гармонія. Буде успіх у фінансових питаннях, особливо якщо ви займаєтеся творчістю.

Цього ж дня 12 серпня повний Місяць буде в 11 домі гороскопу Овнів. Там розташований Сатурн — планета обмежень, дистанції. Ймовірно, на якийсь час доведеться припинити спілкування з кимось із друзів. Також 11 дім — це дім групи, колективу. Можливо, закриється якийсь клуб за інтересами, або в колективі чи організації зміняться закони.

Повня висвітить для Овнів те, що справді важливо. Йтиметься про фінансові питання. Овни зможуть рухатися в напрямку своєї мрії, тому варто скласти план для подальших дій. Якщо в цей період представники цього знаку зодіаку планують відкрити бізнес, він працюватиме довго. Йдеться про кілька десятиліть.

18-19 серпня — добрий аспект між Венерою та Юпітером, планетою, яка дає подарунки, все розширює. У ці дні на Овнів чекає величезне щастя, успіх у всіх починаннях. Можливо, ви дозволите собі щось особливе, купите гарну річ. Хтось покличе вас на побачення.

21 серпня Марс змінює знак і входить у третій дім гороскопу — дім контактів, спілкування, навчання. Багато енергії доведеться витрачати на контакти з людьми. Марс входить у цей дім на сім місяців. У цей період буде багато поїздок, нового навчання, можливо, переїзду, в тому числі по роботі.

27 серпня молодий місяць буде в шостому домі Овнів — домі роботи, здоров'я та режиму. Ймовірно, представники цього знаку зодіаку шукатимуть нову роботу. Можливі нововведення в бізнесі. Можливо, вдасться знайти помічницю.

Близнюки

12 серпня Венера — планета грошей, задоволення, краси — входить у третій дім гороскопу, де перебуває Сонце. Третій дім — це будинок спілкування, контактів, дзвінків, поїздок, торгівлі, зв'язкамів із клієнтами. Через Венеру прийдуть гроші на покупку телефона чи ноутбука, а може, вдасться оновити машину. Можливі нові знайомства, у тому числі романтичні, а також поїздки за кордон. Імовірно, хтось із родичів допоможе Близнюкам із грошима. Астрологиня рекомендує скористатися цим днем для отримання нової інформації, яка стане в нагоді надалі.

18-19 серпня Венера зробить гарний аспект до Юпітера. Фінанси збільшаться завдяки друзям, новим знайомствам, інтернету. Якась організація вплине на фінансові питання Близнюків. Можливо, ви з кимось познайомитеся цього дня, що також уплине на ваші фінансові справи в майбутньому.

21 серпня Марс входить у знак Близнюків у перший дім гороскопу до 26 березня 2023 року. Цілих сім місяців планета дії та активності буде у вашому гороскопі. Можливо, ви займетесь спортом, кудись їздитимете. З'явиться величезне бажання досягати нових цілей, захочете докладати зусиль для побудови стосунків. Можливо, буде великий контракт на роботі, з'явиться діяльність, яка вимагатиме великих фізичних витрат. Також може йтися про якісь спортивні змагання, конкуренцію.

27 серпня новий Місяць буде у вашому четвертому домі гороскопу. Вирішуватимуться питання, пов'язані з нерухомістю. Зміните місце проживання, подасте документи на громадянство, можливо, вийдете заміж і зміните прізвище.

Козеріг

12 серпня Венера — планета грошей — входить у восьмий дім гороскопу, який відповідає за гроші, прибуток. Ідеться про фінанси ваших партнерів, подружжя. Можливо, Козероги оформляли спадщину, дотації, аліменти, стипендію. Якісь гроші прийдуть від держави. Можливо, отримаєте грант на навчання. Мабуть, буде фінансова допомога від родичів. Також, якщо ви планували кредит, то в цей період отримаєте схвалення банку.

Також у цей день повня висвітить вашу фінансову карантину. Місяць і Сатурн у секторі доходів, а Сонце та Венера в секторі фінансів покажуть, які саме грошові питання потрібно буде вирішити.

18-19 серпня хороший аспект Венери та Юпітера. Цього дня можуть надійти пропозиції щодо фінансової допомоги від сім'ї. Можливо, продаватимете нерухомість. У вас побільшає грошей, ви щось отримаєте. Можливо, в сім'ї станеться якась щаслива подія.

21 серпня Марс входить у ваш шостий дім роботи на сім місяців. Планета покаже, куди слід прикладати енергію. Ви вирішуватимете якісь завдання, пов'язані з роботою. Може з'явитися якийсь прибутковий проєкт, який вимагатиме сил та енергії.

Фокус раніше писав про те, що нас чекає в один із енергетично найпотужніших періодів цього року, який триватиме з 26 липня по 12 серпня.