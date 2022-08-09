Американка отрастила бороду и рассказала, как это изменило ее жизнь

Дакота Кук много лет не могла принять свою особенность, но необычная внешность помогла ей достичь успехов в профессии.

30-летняя Дакота Кук из Лас-Вегаса прославилась своей необычной внешностью: у нее роскошная борода, которой могут позавидовать многие мужчины, пишет Daily Mail.

По словам Дакоты, с 13 лет она вынуждена была постоянно ходить на восковую эпиляцию, поскольку растительность на ее лице появлялась чрезвыайно быстро. Девушка прошла ряд обследований, чтобы установить причину этого, однако точного диагноза медики ей так и не поставили. Врачи склоняются к тому, что ее надпочечники вырабатывают повышенный уровень мужского гормона тестостерона.

"Все началось с персикового пуха на моем лице, который стал длиннее и темнее. В то время друг семьи указал на это, поэтому мой отчим отвел меня к врачам, чтобы сдать анализы, а затем – в парикмахерскую, где мне впервые сделали восковую эпиляцию. Это было очень неудобно, и в то время я как раз собиралась научиться брить ноги. Я выросла в период, когда женщины с растительностью на лице были настолько стигматизированы, что сотрудницы салона говорили мне, что у девочек не должно ничего расти на лице. Думаю, это застряло во мне, потому что в течение следующих десяти лет я просто погрузилась в эту спираль стыда, где я пыталась скрыть свое лицо на фотографиях и каждую неделю посещала сеансы восковой эпиляции", – рассказала Кук журналистам.

[ + – ] Дакота Кук гордится своей необычной внешностью Фото: Dakota Cooke/Facebook

Дошло до того, что когда Дакота устроилась на одну из своих первых работ в розничной торговле, она вынуждена была брить лицо дважды в день: утром, а затем в перерыв, потому что щетина отрастала очень быстро.

"Я работала в отделе макияжа, где было неприемлемо быть никем иным, как стереотипной женщиной. Я маскировала шрамы от бритья и сыпь косметикой, и мое лицо все время было таким раздраженным и красным. Наверное, у меня до сих пор сохранились шрамы от бритья", – вспоминает она.

Смириться со своей внешностью девушка смогла только в 2015 году:

"Я была на вечеринке со своей подругой Саншайн, 35 лет, и она рассказывала мне все эти замечательные истории о том, каково это — работать в цирке, и мне просто нравилась эта идея. Я сказала ей: "Хотела бы я просто отрастить бороду и присоединиться к вам", на что она ответила: "Почему бы и нет?"

[ + – ] Дакота играет в интермедиях, и внешность оказалась неожиданным плюсом Фото: Dakota Cooke/Facebook

Это действительно стало катализатором, с которого начался мой путь к любви к себе и своей бороде. Отращивать бороду поначалу было довольно неудобно, требовалось много усилий, чтобы не просто отрезать и снова сбрить ее. Я помню, как впервые кто-то попытался сфотографировать меня после того, как у меня был первый дюйм роста, и на меня многие пялились. Сначала я очень волновалась из-затакого вниманияа, но дошло до того, что я просто решила больше не волноваться".

Теперь Кук, которая играет в интермедиях, позиционирует себя как "Дакота, бородатая дама". Она не только демонстрирует свою необычную внешность, но засовывает гвозди себе в нос и ходит по стеклу.

Фото: Dakota Cooke/Facebook

"Моя семья и друзья очень поддерживали меня на моем пути к принятию себя и даже купили мне табличку "Не тр****ся с бородатой дамой", которую я люблю. Мои подписчики на TikTok тоже замечательные, и мне нравится отвечать на их вопросы, а также получать слова поддержки. Мне даже сделал комплимент один из моих абсолютных героев, Джон Уотерс, после того, как я посетила его на автограф-сессии в полном макияже, женственном наряде и с окладистой бородой. Он сказал мне, что ему нравится мой образ, и что мне нужно участвовать в рекламных кампаниях, что мое лицо должно быть везде. Несмотря на то, что я небинарна, я все равно одеваюсь очень женственно, люблю макияж, платья и юбки. Борода никогда не мешала мне быть женщиной, теперь это просто часть меня, и мне нравится, что я приняла ее", – подытожила Дакота.

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