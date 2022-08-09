Американка відростила бороду й розповіла, як це змінило її життя

Дакота Кук багато років не могла прийняти свою особливість, але незвичайна зовнішність допомогла їй досягти успіхів у професії.

30-річна Дакота Кук із Лас-Вегаса прославилася своєю незвичайною зовнішністю: у неї розкішна борода, якій можуть позаздрити багато чоловіків, пише Daily Mail.

За словами Дакоти, з 13 років вона змушена була постійно ходити на воскову епіляцію, оскільки рослинність на її обличчі з'являлася надзвичайно швидко. Дівчина пройшла низку обстежень, щоб встановити причину цього, проте точний діагноз медики їй не поставили. Лікарі схиляються до того, що її надниркові залози виробляють підвищений рівень чоловічого гормону тестостерону.

"Усе почалося з персикового пуху на моєму обличчі, який став довшим і темнішим. У той час друг сім'ї вказав на це, тому мій вітчим відвів мене до лікарів, щоб здати аналізи, а потім — у перукарню, де мені вперше зробили воскову епіляцію. Це було дуже незручно, і в той час я збиралася навчитися голити ноги. Я виросла в період, коли жінки з рослинністю на обличчі були настільки стигматизовані, що співробітниці салону говорили мені, що в дівчаток не повинно нічого рости на обличчі. Думаю, що це застрягло в мені, тому що протягом наступних десяти років я просто поринула в цю спіраль сорому, де я намагалася приховати своє обличчя на фотографіях і щотижня відвідувала сеанси воскової епіляції", — розповіла Кук журналістам.

[ + – ] Дакота Кук пишається своєю незвичайною зовнішністю Фото: Dakota Cooke/Facebook

Дійшло до того, що коли Дакота влаштувалася на одну зі своїх перших робіт у роздрібній торгівлі, вона змушена була голити обличчя двічі на день: уранці, а потім у перерву, бо щетина відростала дуже швидко.

"Я працювала у відділі макіяжу, де було неприйнятно бути ніким іншим, як стереотипною жінкою. Я маскувала шрами від гоління та висип косметикою, і моє обличчя весь час було таким подразненим і червоним. Мабуть, у мене досі залишилися шрами від гоління", — згадує вона.

Змиритися зі своєю зовнішністю дівчина змогла лише у 2015 році:

"Я була на вечірці зі своєю подругою Саншайн, 35 років, і вона розповідала мені всі ці чудові історії про те, як це — працювати в цирку, і мені просто подобалася ця ідея. Я сказала їй: "Хотіла б я просто відростити бороду та приєднатися до вас", — на що вона відповіла: "Чому б і ні?"

[ + – ] Дакота грає в інтермедіях, і зовнішність виявилася несподіваним плюсом Фото: Dakota Cooke/Facebook

"Це справді стало каталізатором, із якого почався мій шлях до любові до себе та своєї бороди. Відрощувати бороду спочатку було досить незручно, потрібно багато зусиль, щоб не просто відрізати й знову голити її. Я пам'ятаю, як уперше хтось спробував сфотографувати мене після того, як у мене був перший дюйм росту, і на мене багато хто вирячався. Спочатку я дуже хвилювалася через таку увагу, але дійшло до того, що я просто вирішила більше не хвилюватися".

Тепер Кук, яка грає в інтермедіях, позиціонує себе як "Дакота, бородата дама". Вона не тільки демонструє свою незвичайну зовнішність, але й засовує цвяхи собі в ніс і ходить по склу.

Фото: Dakota Cooke/Facebook

"Моя сім'я та друзі дуже підтримували мене на моєму шляху до прийняття себе та навіть купили мені табличку "Не тр****ся з бородатою дамою", яку я люблю. Мої підписники на TikTok теж чудові, і мені подобається відповідати на їхні запитання. Мені навіть зробив комплімент один із моїх абсолютних героїв, Джон Вотерс, після того, як я відвідала його на автограф-сесію в повному макіяжі, жіночному вбранні та з окладистою бородою… Він сказав мені, що йому подобається мій образ і що мені потрібно брати участь у рекламних кампаніях, що моє обличчя має бути скрізь. Незважаючи на те, що я небінарна, я все одно одягаюсь дуже жіночно, люблю макіяж, сукні та спідниці. Борода ніколи не заважала мені бути жінкою, тепер це просто частина мене, і мені подобається, що я прийняла її", — підсумувала Дакота.

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