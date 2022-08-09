Друзья рассказали о любовной драме покойной звезды "Бриолина" Оливии Ньютон-Джон

Актриса всю жизнь "не находила себе покоя", потому что ее возлюбленный исчез в море

Сегодня стало известно, что в 73 года умерла одна из самых известных актрис Голливуда, звезда мюзикла "Бриолин". Оливия Ньютон-Джон страдала от рака в последние годы. Но, как выяснили журналисты, в прошлом актрисы была зловещая любовная драма, которая беспокоила ее все эти года. Об этом пишет Daily Mail.

Оливия Ньютон-Джон была замужем за актером Мэттом Латтанци, после они развелись, и актриса вышла замуж за актера Джона Истерлинга.

Но между этими браками у звезды был девятилетний роман с известным голливудским оператором Патриком Кимом Макдермоттом, среди работ которого фильм "Французский связной". В 2005 году он отправился на рыбалку с 22 другими людьми и исчез.

[ + – ] Оливия Ньютон-Джон и Патрик Макдермотт Фото: Getty Images

Ходят слухи, что он инсценировал свою смерть, так как у него были проблемы с финансами, он даже не мог платить алименты своей бывшей жене Иветт Нипар и сыну Ченсу.

По слухам, он жил в Акапулько вместе с новой женой на яхте, якобы встречался с некоей немкой, его неоднократно вроде бы видели в Мексике и других странах Южной Америки, но тайна исчезновения Макдермотта остается неразгаданной.

Когда он исчез, Оливия была в концертном туре, позже она безуспешно занималась его поисками вместе с его бывшей женой Иветт. "Я не думаю, что когда-нибудь действительно смирюсь с этим. Я думаю, что этот вопросительный знак всегда будет со мной", — говорила актриса в интервью.

Как рассказывали друзья Оливии – она была безутешна и "не находила себе покоя". Счастье она обрела только в 2008 году, когда вышла замуж за своего последнего мужа Джона Истерлинга в Перу.

Про исчезновение Макдермотта даже написана книга, которую безуспешно пыталась запретить Иветт Нипар, говоря, что ее семья и так настрадалась.

Согласно материалам расследования, 48-летний Патрик Макдермотт отправился на ночную рыбалку с 22 другими людьми 30 июня 2005 года, но исчез до того, как вернулся на сушу, и никто этого не заметил. Вообще искать его начали только спустя неделю, когда он не явился на семейный праздник.

Экипаж его рыбацкой лодки обнаружил ключи от машины, паспорт и бумажник Патрика на борту лодки, а его машину нашли припаркованной у пристани Сан-Педро в Лос-Анджелесе.

К тому времени любой след остыл и полиция ничего не обнаружила.

В ходе расследования Береговая охрана признала, что они "не обнаружили никаких доказательств преступных действий, самоубийства, несчастного случая или розыгрыша в исчезновении Макдермотта".

В итоге следствие предположило, что оператор пропал ночью, упав в океан.

Напомним, Оливия Ньютон-Джон умерла 8 августа. Но с поклонниками она попрощалась несколько месяцев назад, записав последнее видео, в котором сказала поклонникам: "Желаю вам всего наилучшего и посылаю вам любовь и свет".