Друзі розповіли про любовну драму покійної зірки "Бріоліна" Олівії Ньютон-Джон

Актриса все життя "не знаходила собі спокою", бо її коханий зник у морі

Сьогодні стало відомо, що у 73 роки померла одна з найвідоміших акторок Голлівуду, зірка мюзиклу "Бріолін". Олівія Ньютон-Джон страждала від раку. Але, як з'ясували журналісти, у минулому актриси була зловісна любовна драма, яка турбувала її всі ці роки. Про це пише Daily Mail.

Олівія Ньютон-Джон була одружена з актором Меттом Латтанці, потім вони розлучилися, і актриса вийшла заміж за актора Джона Істерлінга.

Але між цими шлюбами зірка мала дев'ятирічний роман із відомим голлівудським оператором Патріком Кімом Макдермоттом, серед робіт якого фільм "Французький зв'язковий". 2005 року він вирушив на риболовлю з 22 іншими людьми і зник.

[ + – ] Олівія Ньютон-Джон і Патрік Макдермотт Фото: Getty Images

Ходять чутки, що він інсценував свою смерть, оскільки він мав проблеми з фінансами, він навіть не міг платити аліменти своїй колишній дружині Іветт Ніпар та сину Ченсу.

За чутками, він жив у Акапулько разом із новою дружиною на яхті, нібито зустрічався з якоюсь німкенею, його неодноразово начебто бачили в Мексиці та інших країнах Південної Америки, але таємниця зникнення Макдермотта залишається нерозгаданою.

Коли він зник, Олівія була у концертному турі, пізніше вона безуспішно займалася його пошуками разом із його колишньою дружиною Іветт. "Я не думаю, що колись дійсно змирюся з цим. Я думаю, що цей знак питання завжди буде зі мною", — говорила актриса в інтерв'ю.

Як розповідали друзі Олівії — вона була невтішна і "не знаходила собі спокою". Щастя вона здобула лише у 2008 році, коли вийшла заміж за свого останнього чоловіка Джона Істерлінга у Перу.

Про зникнення Макдермотта навіть написано книгу, яку безуспішно намагалася заборонити Іветт Ніпар, говорячи, що її сім'я і так настраждалася.

Згідно з матеріалами розслідування, 48-річний Патрік Макдермотт вирушив на нічну риболовлю з 22 іншими людьми 30 червня 2005 року, але зник до того, як повернувся на сушу, і ніхто цього не помітив. Взагалі шукати його почали лише через тиждень, коли він не прийшов на сімейне свято.

Екіпаж його рибальського човна виявив ключі від машини, паспорт і гаманець Патріка на борту човна, а його машину знайшли припаркованою біля пристані Сан-Педро в Лос-Анджелесі.

На той час будь-який слід охолонув і поліція нічого не виявила.

У процесі розслідування Берегова охорона визнала, що вони "не виявили жодних доказів злочинних дій, самогубства, нещасного випадку чи розіграшу у зникненні Макдермотта".

У результаті слідство припустило, що той зник уночі, впавши в океан.

Нагадаємо, Олівія Ньютон-Джон померла 8 серпня. Але з шанувальниками вона попрощалася кілька місяців тому, записавши останнє відео, в якому сказала шанувальникам: "Бажаю вам всього найкращого та посилаю вам любов і світло".