Дизайнер Зак Позен обручился со звездой балета Гаррисоном Боллом

Создатель самых элегантных платьев для свадеб сам собрался под венец

41-летний американский модельер Зак Позен сообщил, что помолвлен со своим бойфрендом, танцором балета Гаррисоном Боллом. Фото обручального кольца дизайнер показал в своем Instagram.

Когда начался роман пары, неизвестно. Но публично Позен его подтвердил в апреле прошлого года, когда вместе с Боллом отправился в путешествие по Америке. Они опубликовали совместное фото у скульптуры Twin Arrows и сообщили, что очень счастливы вместе.

Позен и Болл познакомились благодаря балету. Болл — ведущий танцор балетной труппы Нью-Йорк Сити балет, а Позен создавал для нее костюмы.

[ + – ] Зак Позен и Гаррисон Болл Фото: Instagram Zac Posen

С помолвкой дизайнера поздравили не только многочисленные поклонники, но и знаменитости, в числе которых Риз Уизерспун, Хайди Клум, Нина Добрев, Кристина Хендрикс и прочие звезды, для которых Зак создавал наряды.

Напомним, среди поклонниц творчества модельера Сара Джессика Паркер, Кэти Холмс, Ума Турман, Блонди и Амаль Клуни.

[ + – ] Зак Позен и Гаррисон Болл Фото: Instagram Zac Posen [ + – ] Обручальное кольцо Зака Позена Фото: Instagram Zac Posen

Он работал с Пи Дидди и Эшли Олсен. А популярность получил благодаря светской диве Лоле Шнабель, которая, восхищенная его платьями, привела к нему в 2000 году Наоми Кэмпбелл. Платье созданное для супермодели буквально кочевало по рукам и делало дизайнера популярным.

До Гаррисона Болла Позен встречался с редактором моды и стилистом Кристофером Никетом.