Дизайнер Зак Позен заручився із зіркою балету Гаррісоном Боллом

Творець найелегантніших суконь для весіль сам зібрався під вінець

41-річний американський модельєр Зак Позен повідомив, що заручений зі своїм бойфрендом, танцюристом балету Гаррісоном Боллом. Фото обручки дизайнер показав у своєму Instagram.

Коли розпочався роман пари, невідомо. Але публічно Позен його підтвердив у квітні минулого року, коли разом із Боллом вирушив у подорож Америкою. Вони опублікували спільне фото біля скульптури Twin Arrows та повідомили, що дуже щасливі разом.

Позен та Болл познайомилися завдяки балету. Болл — провідний танцюрист балетної трупи Нью-Йорк Сіті балет, а Позен створював для неї костюми.

[ + – ] Зак Позен і Гаррісон Болл Фото: Instagram Zac Posen

Із заручинами дизайнера привітали не лише численні шанувальники, а й знаменитості, серед яких Різ Візерспун, Гайді Клум, Ніна Добрев, Крістіна Хендрікс та інші зірки, для яких Зак створював вбрання.

Нагадаємо, серед шанувальниць творчості модельєра Сара Джессіка Паркер, Кеті Голмс, Ума Турман, Блонді та Амаль Клуні.

[ + – ] Зак Позен і Гаррісон Болл Фото: Instagram Zac Posen [ + – ] Обручка Зака Позена Фото: Instagram Zac Posen

Він працював з Пі Дідді та Ешлі Олсен. А популярність отримав завдяки світській діві Лолі Шнабель, яка, захоплена його сукнями, привела до нього 2000 року Наомі Кемпбелл. Сукня створена для супермоделі буквально кочувала по руках і робила дизайнера популярною.

До Гаррісона Болла Позен зустрічався з редактором моди та стилістом Крістофером Нікетом.