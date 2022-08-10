У роскошного особняка Меган Маркл и принца Гарри заметили дикое животное

Из-за сильной засухи и пожаров дикие животные все чаще подходят близко к местам, где живут люди, в поисках еды.

Рядом с поместьем Chateau of Riven Rock в Монтесито (Калифорния), где живут принц Гарри, Меган Маркл и их дети Арчи и Лилибет, заметили горного льва, сообщает Daily Mail. Животное попало на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как лев крадется по подъездной дорожке домовладельца, мимо его мусорных баков и машины, прежде чем уйти прочь. Эксперты предположили, что лев мог спуститься с холмов в поисках еды и воды на фоне широко распространенной засухи, нанесшей ущерб Калифорнии, а также оползней и пожаров, уничтоживших крупных животных, на которых обычно охотится лев.

"Тот факт, что у нас есть кадры с камер наблюдения, показывает, что жители относятся к этому серьезно, поскольку это было снято камерой, которую мы призывали жителей установить", – заявила исполнительный директор Ассоциации Монтесито Шэрон Бирн.

[ + – ] Лев попал на камеры видеонаблюдения., установленные местными жителями Фото: Скриншот

Она попросила тех, кто разводит кур, что стало в последнее время трендом среди богатых жителей района, максимально обезопасить свое хозяйство от угроз.

"Куры могут быть быстрым и легким источником пищи для охотящихся животных, поэтому они должны быть в безопасности", – подчеркнула она. Кроме того, Бирн призвала жителей Монтесито следить за мусором, поскольку выброшенная в баки еда может стать дополнительной приманкой для диких животных, которые ищут пропитание.

Местные жители побаиваются, что теперь их домашние питомцы и маленькие дети подвергаются серьезной опасности. Бирн поспешила успокоить волнения и выразила надежду, что, поскольку горные львы – одиночные существа, они не будут долго находиться там, где есть люди.

Гарри и Меган присоединились к хипстерскому увлечению разведением кур во время пандемии. Все 10 птиц были спасены Меган и Гарри с промышленной фермы, и теперь обеспечивают герцога и герцогиню Сассекских свежими яйцами. Во дворе особняка есть даже курятник с надписью на входе: "Постоялый двор Арчи — открыт в 2021 году". За птицами, в том числе, ухаживает сын герцогов Сассекских Арчи, а теперь к нему присоединилась и годовалая сестра.

Семья принца Гарри также "сыновила" двух собак, Пулу и Гая, для которых горный лев представляет определенную опасность.

В последний раз горный лев убил человека в Калифорнии в 2004 году, когда 35-летний мужчина был растерзан до смерти в региональном парке Ранчо Уайтинг в округе Ориндж. Последняя жертва в районе Монтесито зафиксирована в 1992 году, когда в государственном парке Гавиота было совершено нападение на годовалого мальчика. Он выжил, но получил укусов и царапин. врачам пришлось наложить ему 600 швов.

Напомним, недавно эксперт по языку тела объяснила, какие на самом деле отношения у принца Гарри и Меган Маркл.