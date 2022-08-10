Біля розкішного маєтка Меган Маркл і принца Гаррі помітили дику тварину

Через сильну посуху та пожежі дикі тварини все частіше підходять близько до місць, де живуть люди, у пошуках їжі.

Поруч із маєтком Chateau of Riven Rock у Монтесіто (Каліфорнія), де живуть принц Гаррі, Меган Маркл і їхні діти Арчі та Лілібет, помітили гірського лева, повідомляє Daily Mail. Тварина потрапила на камери відеоспостереження.

На кадрах видно, як лев крадеться по під'їзній доріжці домовласника, повз його сміттєві баки та машину, перш ніж піти геть. Експерти припустили, що лев міг спуститися з пагорбів у пошуках їжі та води на тлі широко поширеної посухи, що завдала шкоди Каліфорнії, а також зсувів і пожеж, які знищили великих тварин, на яких зазвичай полює лев.

"Той факт, що у нас є кадри з камер спостереження, показує, що мешканці ставляться до цього серйозно, оскільки це було знято камерою, яку ми закликали мешканців встановити", — заявила виконавча директорка Асоціації Монтесіто Шерон Бірн.

[ + – ] Лев потрапив на камери відеоспостереження, встановлені місцевими жителями Фото: Скриншот

Вона попросила тих, хто розводить курей, що останнім часом стало трендом серед багатих мешканців району, максимально убезпечити своє господарство від погроз.

"Кури можуть бути швидким і легким джерелом їжі для тварин, що полюють, тому вони повинні бути в безпеці", — підкреслила вона. Крім того, Бірн закликала жителів Монтесіто стежити за сміттям, оскільки викинута в баки їжа може стати додатковою принадою для диких тварин, які шукають їжу.

Місцеві жителі побоюються, що тепер їхні домашні вихованці та маленькі діти наражаються на серйозну небезпеку. Бірн поспішила заспокоїти хвилювання і висловила сподівання, що оскільки гірські леви — одиночні істоти, вони не будуть довго перебувати там, де є люди.

Гаррі та Меган приєдналися до хіпстерського захоплення розведенням курей під час пандемії. Усі 10 птахів були врятовані Меган і Гаррі з промислової ферми, і тепер забезпечують герцога та герцогиню Сассекських свіжими яйцями. У дворі маєтка є навіть курник із написом на вході: "Заїжджий двір Арчі — відкритий у 2021 році". Птахів, зокрема, доглядає син герцогів Сассекських Арчі, а тепер до нього приєдналася й однорічна сестра.

Сім'я принца Гаррі також "усиновила" двох собак, Пулу та Гая, для яких гірський лев становить певну небезпеку.

Востаннє гірський лев убив людину в Каліфорнії в 2004 році, коли 35-річного чоловіка було роздерто до смерті в регіональному парку Ранчо Вайтінг в окрузі Оріндж. Остання жертва в районі Монтесіто зафіксована в 1992 році, коли в державному парку Гавіота було скоєно напад на однорічного хлопчика. Він вижив, але отримав укуси та подряпини. Лікарям довелось накласти йому 600 швів.

Нагадаємо, нещодавно експертка з мови тіла пояснила, які насправді стосунки у принца Гаррі та Меган Маркл.