Ким Кардашьян в коллаборации с Beats выпустила наушники с шумоподавлением

Продукт представлен в трех сдержанных цветах — коричневом, телесном и бежевом.

41-летняя американская модель Ким Кардашьян совсем недавно рассталась со своим уже бывшим бойфрендом Питом Дэвидсоном, однако печальное событие не помешало ее работе. На днях она презентовала новый продукт компании Beats — беспроводные наушники Beats Fit Pro стоимостью 200 долларов, которые были созданы при участии бренда Ким Skims. По словам знаменитости, она хотела показать миру продукт с минималистичной эстетикой, который подойдет как любителям яркой палитры, так и тем, кто предпочитает сдержанный стиль. Об этом пишет издание Hypebae.

Новинка оснащена шумоподавлением, режимом пространственного звука, а также фирменным чипом Apple H1. Наушники Beats Fit Pro доступны в трех классических цветах — коричневом Earth, телесном Moon и бежевом Dune.

"Я хотела отойти от идеи, что наушники должны быть яркими, чтобы заявить о себе. Это сотрудничество особенное, потому что оно позволяет вам слиться или выделиться — в зависимости от вашего желания, а Beats известен тем, что создает продукты, передающие индивидуальность", — рассказала Кардашьян.

В издании также сообщают, что Ким Кардашьян снялась в совершенно новом рекламном ролике "Beats x Kim".

"Ким привнесла свой фирменный минималистский стиль в первые кастомные наушники Beats Fit Pro. Мы рады предложить самые инновационные наушники Beats в совершенно новой великолепной цветовой палитре как меломанам, так и любителям моды" — отмечает старший вице-президент Apple по обслуживанию Эдди Кью.

Как известно, сотрудничество Кардашьян с Beats началось после того, как модель презентовала новую коллекцию купальников SKIMS, в которой были представлены классические стили бренда в расширенной гамме нейтральных цветов.

Напомним, совсем недавно стало известно о том, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон закончили свои романтические отношения. Официальной причиной разрыва стало якобы "несоответствие графиков и отношения на расстоянии". Но ходят слухи, что на самом деле Пит попытался пойти на серьезный шаг и предложил Кардашьян пожениться. Такое быстрое развитие отношений оттолкнула знаменитость, и она решила порвать с бывшим бойфрендом.