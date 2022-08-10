Кім Кардаш'ян у колаборації з Beats випустила навушники з шумозаглушенням

Продукт представлений у трьох стриманих кольорах — коричневому, тілесному та бежевому.

41-річна американська модель Кім Кардаш'ян зовсім недавно розлучилася зі своїм колишнім бойфрендом Пітом Девідсоном, проте сумна подія не завадила її роботі. Днями вона презентувала новий продукт компанії Beats — бездротові навушники Beats Fit Pro вартістю 200 доларів, створених за участю бренду Кім Skims. За словами знаменитості, вона хотіла показати світові продукт із мінімалістичною естетикою, який пасуватиме як любителям яскравої палітри, так і тим, хто віддає перевагу стриманому стилю. Про це пише видання Hypebae.

Новинка оснащена шумозаглушенням, режимом просторового звуку, а також фірмовим чипом Apple H1. Навушники Beats Fit Pro доступні в трьох класичних кольорах — коричневому Earth, тілесному Moon і бежевому Dune.

"Я хотіла відійти від ідеї, що навушники повинні бути яскравими, щоб заявити про себе. Ця співпраця особлива, тому що вона дозволяє вам злитися або виділитися — залежно від вашого бажання, а Beats відомий тим, що створює продукти, які передають індивідуальність", — розповіла Кардаш'ян.

У виданні також повідомляють, що Кім Кардаш'ян знялася в новому рекламному ролику Beats x Kim.

"Кім привнесла свій фірмовий мінімалістичний стиль у перші кастомні навушники Beats Fit Pro. Ми раді запропонувати найінноваційніші навушники Beats в абсолютно новій чудовій колірній палітрі як меломанам, так і любителям моди", — зазначає старший віцепрезидент Apple із обслуговування Едді К'ю.

Як відомо, співпраця Кардаш'ян із Beats почалася після того, як модель презентувала нову колекцію купальників SKIMS, де були представлені класичні стилі бренду в розширеній гамі нейтральних кольорів.

Нагадаємо, зовсім недавно стало відомо про те, що Кім Кардаш'ян і Піт Девідсон закінчили свої романтичні стосунки. Офіційною причиною розриву стала нібито "невідповідність графіків і стосунки на відстані". Але ходять чутки, що насправді Піт спробував піти на серйозний крок і запропонував Кардаш'ян одружитися. Такий швидкий розвиток стосунків відштовхнув знаменитість, і вони вирішила порвати з колишнім бойфрендом.