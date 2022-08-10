Стильные джинсовки и ветровки. Топ-5 модных курток для осени-2022

В новом сезоне в моде бомперы, байкерские куртки, а также джинсовки и ветровки.

Приближается осень, и даже если порой кажется, что в период межсезонья непонятно, какую одежду носить: на улице то снег, то град, лучше перестраховаться и присмотреть заранее модную куртку, которую подойдет для не слишком холодного времени года и удачно будет сочетаться с вещами из вашего гардероба.

Байкерские куртки

Тренд осеннего сезона — байкерские куртки из грубой кожи. Их еще принято называть косухами. Ультрамодными считаются модели оверсайз со множеством металлической фурнитуры, эффектом старения. Стильно смотрятся куртки ярких оттенков со шнуровкой и замками.

Бомперы

Куртки-бомберы практически не выходят из моды который сезон. В коллекциях осень-зима 2022-2023 эти куртки занимают одно из ведущих мест в списке трендов. Кроме стильного вида, бомперы очень удобные и стильные. Так что самое время присмотреться к одной из представленных моделей. Обратите внимание на укороченные бомперы ярких цветов. Они отлично подходят к джинсам и будут незаменимы в прохладное время года.

Джинсовые куртки

Осень 2022 джинсовые куртки остаются одним из главных предметов гардероба, который подойдет практически к любому образу. Можно остановиться на классике и выбрать удлиненную джинсовую куртку или обратить внимание на трендовые модели. В этом сезоне актуальны яркие цвета, а также красочные принты на куртках.

Анорак

Легкая куртка с капюшоном и без застежек — практичный вариант для осеннего времени года. Такая модель защитит в дождливую и ветреную погоду. Кроме того, стоит присмотреться к моделям анорак еще и потому, что в этом сезоне дизайнеры предлагают модницам сочетать такую куртку не только со спортивным стилем, но и с вещами в стиле кэжуал, дополняя образ туфлями на каблуке.

Ветровка

Стильная ветровка не согреет в холодное время года, но точно пригодится в период межсезонья, когда кажется, что на улице еще лето, а на календаре конец сентября. Кроме того, такая куртка станет вашим лучшим другом в дождливую и ветреную погоду. В новых коллекциях модных дизайнеров представлены ветровки ярких оттенков с модными принтами. Рекомендуем присмотреться к объемным моделям, они хорошо сочетаются с джинсами, кроссовками и кепками.

Фокус ранее писал о том, какую обувь модно носить этой осенью.