Стильні джинсовки та вітровки. Топ-5 модних курток для осені-2022

У новому сезоні в моді бомбери, байкерські куртки, а також джинсовки та вітровки.

Наближається осінь, і навіть якщо часом здається, що в період міжсезоння незрозуміло, який одяг носити: на вулиці то сніг, то град — краще перестрахуватися та заздалегідь знайти модну куртку, яка підійде для не надто холодної пори року та вдало поєднуватиметься з речами з гардеробу.

Байкерські куртки

Тренд осіннього сезону — байкерські куртки з грубої шкіри. Їх ще заведено називати косухами. Ультрамодними вважаються моделі оверсайз із безліччю металевої фурнітури, ефектом старіння. Стильний вигляд мають куртки яскравих відтінків зі шнурівкою та замками.

Бомбери

Куртки-бомбери практично не виходять із моди котрий сезон. У колекціях осінь-зима 2022-2023 ці куртки займають одне з провідних місць у списку трендів. Крім стильного вигляду, бомпери дуже зручні та стильні. Отже, саме час придивитися до однієї з представлених моделей. Зверніть увагу на вкорочені бомбери яскравих кольорів. Вони відмінно пасуватимуть до джинсів і будуть незамінні в холодну пору року.

Джинсові куртки

Восени 2022 року джинсові куртки залишаються одним із головних предметів гардеробу, який пасуватиме практично до будь-якого образу. Можна зупинитися на класиці та вибрати подовжену джинсову куртку або звернути увагу на трендові моделі. Цього сезону актуальні яскраві кольори, а також барвисті принти на куртках.

Анорак

Легка куртка з капюшоном і без застібок — практичний варіант для осінньої пори року. Така модель захистить у дощову та вітряну погоду. Крім того, варто придивитися до моделей анорака ще й тому, що цього сезону дизайнери пропонують модницям поєднувати таку куртку не тільки зі спортивним стилем, а й із речами в стилі кежуал, доповнюючи образ туфлями на підборах.

Вітровка

Стильна вітровка не зігріє в холодну пору року, але знадобиться в період міжсезоння, коли здається, що на вулиці ще літо, а на календарі — кінець вересня. Крім того, така куртка стане вашим найкращим другом у дощову та вітряну погоду. У нових колекціях модних дизайнерів представлені вітровки яскравих відтінків із модними принтами. Рекомендуємо придивитися до об'ємних моделей, вони добре поєднуються з джинсами, кросівками та кепками.

Фокус раніше писав про те, яке взуття модно носити цієї осені.