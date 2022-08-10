Maneskin превратили свой летний концертный тур в документальный сериал

Первый эпизод уже вышел на YouTube

Итальянская группа Måneskin после своего грандиозного успеха решила выпустить сериал о себе. Участники группы снимали все, что происходило в их летнем концертном туре и теперь это станет YouTube-сериалом. Об этом пишет NME.

Первый эпизод под названием On the Road ("В дороге") уже появился на официальном канале группы. Он показывает закулисную жизнь артистов, их подготовку к концертам, репетиции и совместное времяпрепровождение.

[ + – ] Первый эпизод документального сериала про группу Måneskin

В первый 26-минутный эпизод вошло видео, снятое во время концертов в Вильнюсе, Нюрберге, Брюсселе, Амстердаме и Италии.

"Вы хотели заглянуть за кулисы? Хоть немного? Короткий взгляд? Не засыпайте, потому что вы будете смеяться. Очень много", — написали Måneskin, анонсируя выход эпизода.

Недавно Måneskin представили трек Supermodel и успели попасть в американские чарты.

31 июля группа поделились клипом на кавер песни Элвиса Пресли If I Can Dream. Этот трек вошел в новый фильма База Лурманна о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли.

Примечательно, но концерт победителей "Евровидения" в Риме посетила Анджелина Джоли с дочерью Шайло. Оказалось, что актриса и режиссер, которая сейчас снимает фильм в Италии, знает все хиты.