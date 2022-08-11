Суперлуние в Водолее 2022. Как этот особенный день может изменить судьбу

Наступает время перемен, которым стоит воспользоваться, чтобы улучшить положение дел.

В 2022 году Полнолуние в Водолее произойдет рано утром 12 августа. Это астрологическое явление станет последним из четырех суперлуний в году и будет оказывать влияние несколько дней до и несколько дней после того, как произойдет. Полную луну в августе называют "Осетровой", так как в это время в водоемах полно осетров. Астрологи рекомендуют быть внимательными и выбрать правильное время для активных действий.

Что ждать в "Осетровую Луну"

Любое Полнолуние астрологи называют конфликтным временем. В этот период обостряется чувствительность, люди становятся вспыльчивыми, усиливаются депрессивные состояния. Стоит учитывать, что нынешнее Полнолуние осложняется замедляющимся Ураном, который выстраивает препятствия для любых перемен. По словам астрологов, Полнолуние произойдет на оси Лев-Водолей. Водолей — хозяин Полнолуния — будет требовать творческого порыва, активного проявления чувств, резкого обновления во всех сферах жизни. Знак зодиака Лев отвечает за индивидуальность, а потому в этот непростой период вам наверняка захочется выделиться, показать себя. Но будьте осторожны. Уран может серьезно затормозить и перевернуть с ног на голову любые ваши начинания. Лучше переждать несколько дней и не предпринимать никаких активных действий в попытках что-то изменить в жизни, и тогда все вернется на круги своя.

Кроме того, Полнолуние идет в соединении с Сатурном, который усиливает депрессивные состояния. Возможно, будете вспоминать об ошибках прошлого. Возникнет ощущение недосказанности. Все это можно обернуть в пользу. Астрологи рекомендуют в этот период сосредоточиться на прошлом и извлечь ценные уроки. Вспомните, что вы делали не так, поразмышляйте над прошлым опытом и подумайте, что из этого может пригодиться вам в дальнейшей жизни.

Венера во Льве

По словам астролога Марины Скади 12 августа Венера — планета любви, денег, удовольствия — входит в знак Льва, где пробудет до 5 сентября. В этот период люди будут стремиться облагородить душу и тело через проявление любви и поклонение красоте.

Влияние Венеры поможет продвинуть свои идеи, реализовать желаемое, произвести впечатление уверенного в себе и властного человека. Главное не предпринимайте активных действий за несколько дней до и несколько дней после Полнолуния.

В период транзита Венеры по Льву люди неторопливо и основательно занимаются своими делами. По словам Скади, Солнечная энергия этого знака зодиака способствует прояснению сложных вопросов в сфере партнерства, а также финансов. Стоит отметить, что количество конфликтных ситуаций и спорных вопросов также увеличится, ведь Лев усиливает потребность быть на виду, получать признание и комплименты.

Ближайший месяц действительно будет удачным для того, чтобы заявить о себе, вызвать общественный интерес.

А также в период транзита Венеры по знаку Льва увеличится количество желающих оформить свои взаимоотношения в ЗАГСе.

Кроме того, успеху способствует благоприятный аспект с Юпитером, который произойдет 18-19 августа.Так что астрологи рекомендуют воспользоваться этим временем на полную.

Перемены для знаков зодиака

Особенно сильно Полнолуние в Водолее повлияет на представителей знаков Водолей, Лев, Телец и Скорпион. Водолею будут озабочены личной жизни. Возникнет желание начать новые отношения.

У Львов Полная Луна также высветит основные проблемы в личной жизни. Если вы состоите в отношениях которые приносят вам одни печали, они придут к логическому завершению.

У Тельцов с 10 по 14 августа будет важный период для карьеры. Астрологи рекомендуют быть сдержанными, чтобы случайный конфликт не привел к увольнению. Могут быть в эти дни и успехи — например, повышение по службе, новая работу.

Скорпионы — будьте внимательны с близкими. Могут быть обострения отношений в семье. Будьте внимательны, составьте заранее план на ближайший период, чтобы избежать творческого хаоса.

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