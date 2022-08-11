Супермісяць у Водолії 2022. Як цей особливий день може змінити долю

Настає час змін, яким варто скористатися, щоб покращити стан справ.

У 2022 році Повний місяць у Водолії відбудеться рано-вранці 12 серпня. Це астрологічне явище стане останнім із чотирьох супермісяців на рік і впливатиме кілька днів до і кілька днів після того, як відбудеться. Повний місяць у серпні називають "Осетровим", тому що в цей час у водоймах повно осетрів. Астрологи рекомендують бути уважними й обрати правильний час для активних дій.

Що чекати в "Осетровий Місяць"

Будь-який Повний місяць астрологи називають конфліктним часом. У цей період загострюється чутливість, люди стають запальними, посилюються депресивні стани. Варто враховувати, що нинішній Повний місяць ускладнюється Ураном, що сповільнюється, який вибудовує перешкоди для будь-яких змін. За словами астрологів, Повний місяць відбудеться на осі Лев-Водолій. Водолій — господар Повного місяця — вимагатиме творчого пориву, активного прояву почуттів, різкого оновлення у всіх сферах життя. Знак зодіаку Лев відповідає за індивідуальність, тому в цей непростий період вам напевно захочеться виділитися, показати себе. Але будьте обережні. Уран може серйозно загальмувати та перевернути з ніг на голову будь-які ваші починання. Краще перечекати кілька днів і не робити жодних активних дій у спробах щось змінити в житті, й тоді все повернеться на свої кола.

Крім того, Повня йде у поєднанні із Сатурном, який посилює депресивні стани. Можливо, згадуватимете про помилки минулого. Виникне відчуття недомовленості. Все це можна обернути на користь. Астрологи рекомендують у цей період зосередитися на минулому й отримати цінні уроки. Згадайте, що ви робили не так, поміркуйте над минулим досвідом і подумайте, що з цього може стати вам у пригоді в подальшому житті.

Венера у Леві

За словами астрологині Марини Скаді 12 серпня Венера — планета кохання, грошей, задоволення — входить у знак Лева, де пробуде до 5 вересня. У цей період люди прагнутимуть ушляхетнити душу й тіло через прояв любові та поклоніння красі.

Вплив Венери допоможе просунути свої ідеї, реалізувати бажане, справити враження впевненої в собі та владної людини. Головне не робіть активних дій за кілька днів до та кілька днів після Повного місяця.

У період транзиту Венери Левом люди неквапливо та ґрунтовно займаються своїми справами. За словами Скаді, Сонячна енергія цього знаку зодіаку сприяє проясненню складних питань у сфері партнерства та фінансів. Варто зазначити, що кількість конфліктних ситуацій і суперечливих питань також збільшиться, адже Лев посилює потребу бути на увазі, отримувати визнання та компліменти.

Найближчий місяць справді буде вдалим для того, щоб заявити про себе, викликати суспільний інтерес.

А також у період транзиту Венери за знаком Лева збільшиться кількість охочих оформити свої стосунки в РАЦСі.

Крім того, успіху сприяє сприятливий аспект із Юпітером, який відбудеться 18-19 серпня. Тож астрологи рекомендують скористатися цим часом на повну.

Зміни для знаків зодіаку

Особливо сильно Повний місяць у Водолії вплине на представників знаків Водолій, Лев, Телець і Скорпіон. Водолії будуть стурбовані особистим життям. Виникне бажання розпочати нові стосунки.

У Левів Повний Місяць також висвітить основні проблеми в особистому житті. Якщо ви перебуваєте у стосунках, які приносять вам одні печалі, вони прийдуть до логічного завершення.

Тельці з 10 по 14 серпня мають важливий період для кар'єри. Астрологи рекомендують бути стриманими, щоб випадковий конфлікт не призвів до звільнення. Можуть бути в ці дні й успіхи, наприклад, підвищення по службі, нова робота.

Скорпіони — будьте уважні з близькими. Може бути загострення стосунків у сім'ї. Будьте уважні, заздалегідь складіть план на найближчий період, щоб уникнути творчого хаосу.

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