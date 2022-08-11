В "Симпсонах" раскроют тайну "работающих" предсказаний: названа дата

Секрет предсказаний будет раскрыт в 34 сезоне сериала, который выйдет на экраны уже 25 сентября.

Американский мультипликационный сериал в жанре ситуационной комедии "Симпсоны", созданный мультипликатором и карикатуристом Мэттом Грейнингом для телекомпании Fox Broadcasting Company, уже давно прославился не только своими героями, но и предсказанием ключевых мировых событий за 33 сезона, будь то пандемия коронавируса, покупка Disney 20th Century Fox, появление умных часов, финал "Игры престолов", баллотирование Дональда Трампа на пост президента и многое другое. Шоураннер "Симпсонов" Мэтт Селман пообещал в 34 сезоне культового мультсериала раскрыть секрет того, как же у них получается с стакой точностью предсказывать события, которые происходят спустя даже десятилетия после того, что было показанно в анимированном проекте, пишет Daily Mail.

По словам Селмана, запланирован эпизод, который проливает свет на загадку, над которой ломают голову миллионы зрителей.

"У нас есть еще один сумасшедший концептуальный эпизод со множеством сумасшедших вещей, который объясняет, как Симпсоны знают будущее, – сказалн он.

Мэтт, который присоединился к сценаристам "Симпсонов" в 1997 году и стал со-шоураннером с Элом Джином в 2020 году, также пошутил, что это "вероятно, лучший 34-й сезон из всех шоу, которые вы когда-либо видели".

"Симпсоны" продолжают устанавливать рекорды как самый продолжительный сериал в прайм-тайм с 728 эпизодами на сегодняшний день, хотя этот сезон будет уникальным в нескольких отношениях.

"В этом году у нас есть две серии Хэллоуина, две серии "Дома ужасов на дереве". Первая – это три страшные истории, как всегда, но очень страшные и странные", – отметил Селман.

Он добавил, что часть "Дома ужасов на дереве" является "аниме-пародией на "Тетрадь смерти", влиятельную японскую серию манги, написанную Цугуми Оба и иллюстрированную Такеши Обата. Второй "Дом ужасов на дереве" будет "полнометражным эпизодом", который является "пародией на книгу Стивена Кинга "Оно" с Красти в роли Пеннивайза.

Звезда "Легенды десяти колец" Симу Лю также будет приглашенной звездой в эпизоде ​​​​"Идеальный будущий парень Лизы".

В июне Fox объявила, что премьера 34-го сезона состоится 25 сентября.

Напомним, еще три года назад ходили слухи о том, что после 32 сезона шоу "Симпсоны" закончатся, однако сценарист Эл Джин опроверг эту информацию.