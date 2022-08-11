У "Сімпсонах" розкриють таємницю "передбачень, що працюють": названа дата

Секрет пророцтв буде розкритий у 34 сезоні серіалу, який вийде на екрани вже 25 вересня.

Американський мультиплікаційний серіал у жанрі ситуаційної комедії "Сімпсони", створений мультиплікатором і карикатуристом Меттом Грейнінгом для телекомпанії Fox Broadcasting Company, вже давно прославився не тільки своїми героями, але й передбаченням ключових світових подій за 33 сезони, будь то Fox, поява розумного годинника, фінал "Гри престолів", балотування Дональда Трампа на пост президента й багато іншого. Шоураннер "Сімпсонів" Метт Селман пообіцяв у 34 сезоні культового мультсеріалу розкрити секрет того, як же в них виходить із стакою точністю передбачати події, які відбуваються через десятиліття після того, що було показано в анімованому проєкті, пише Daily Mail.

За словами Селмана, заплановано епізод, який проливає світло на загадку, над якою ламають голову мільйони глядачів.

"У нас є ще один божевільний концептуальний епізод із безліччю божевільних речей, який пояснює, як Сімпсони знають майбутнє", — сказав він.

Метт, який приєднався до сценаристів "Сімпсонів" у 1997 році та став співшоураннером із Елом Джином у 2020 році, також пожартував, що це "ймовірно, найкращий 34-ий сезон із усіх шоу, які ви коли-небудь бачили".

"Сімпсони" продовжують встановлювати рекорди як найтриваліший серіал у прайм-тайм із 728 епізодами на сьогодні, хоча цей сезон буде унікальним у кількох сенсах.

"Цього року в нас є дві серії Хелловіна, дві серії "Будинку жахів на дереві". Перша — це три страшні історії, як завжди, але дуже страшні та дивні", — зазначив Селман.

Він додав, що частина "Будинку жахів на дереві" є "аніме-пародією на "Зошит смерті", впливову японську серію манги, написану Цугумі Оба й ілюстровану Такеші Обата. Другий "Будинок жахів на дереві" буде "повнометражним епізодом", який є "пародією на книгу Стівена Кінга "Воно" з Красті в ролі Пеннівайза".

Зірка "Легенди десяти кілець" Сіму Лю також запросять зіркою в епізоді "Ідеальний майбутній хлопець Лізи".

У червні Fox оголосила, що прем'єра 34-го сезону відбудеться 25 вересня.

Нагадаємо, ще три роки тому ходили чутки про те, що після 32 сезону шоу "Сімпсони" закінчаться, проте сценарист Ел Джин спростував цю інформацію.