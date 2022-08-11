Рэпер Lil Uzi Vert, вжививший себе бриллиант в лоб, теперь вживил алмазы в пальцы
Розовый бриллиант, который ранее украшал его лоб, на одном из концертов вырвали фанаты
Американский рэпер Lil Uzi Vert , который еще недавно щеголял с розовым бриллиантом за 24 миллиона долларов во лбу, не остановился на достигнутом, и теперь инкрустировал бриллиантами собственные пальцы. Об этом пишет BET.
Лил Узи Верт пошел в салон пирсинга и вышел там с небольшими алмазами на пальцах одной руки.
"Четыре свежих пирсинга для Узи. Такой удивительный и уникальный в своем роде проект. И именно мне повезло воплотить его в жизнь", — написала известная мастерица пирсинга Джессика Проктор.
По ее словам, пальцами Узи не ограничился. Он также прокол уши в нескольких местах и украсил их бриллиантовыми серьгами.
В 2021 году Lil Uzi Vert удивил поклонников, когда появился с огромным розовым бриллиантом на лбу.
Он обошелся рэперу в 24 миллиона долларов, а такое необычное место он для него выбрал, чтоб "не потерять".
Но лоб оказался не слишком надежным вместилищем: на одном из концертов фанаты вырвали из лба Lil Uzi Vert бриллиант. Камень, в итоге, нашелся, но больше рэпер его на себе не носит.
Позже он сообщил, что удалил камень, потому что у него начались проблемы со здоровьем, но шрам на коже остался.