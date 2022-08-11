Рэпер Lil Uzi Vert, вжививший себе бриллиант в лоб, теперь вживил алмазы в пальцы

Розовый бриллиант, который ранее украшал его лоб, на одном из концертов вырвали фанаты

Американский рэпер Lil Uzi Vert , который еще недавно щеголял с розовым бриллиантом за 24 миллиона долларов во лбу, не остановился на достигнутом, и теперь инкрустировал бриллиантами собственные пальцы. Об этом пишет BET.

Лил Узи Верт пошел в салон пирсинга и вышел там с небольшими алмазами на пальцах одной руки.

Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert

"Четыре свежих пирсинга для Узи. Такой удивительный и уникальный в своем роде проект. И именно мне повезло воплотить его в жизнь", — написала известная мастерица пирсинга Джессика Проктор.

По ее словам, пальцами Узи не ограничился. Он также прокол уши в нескольких местах и украсил их бриллиантовыми серьгами.

В 2021 году Lil Uzi Vert удивил поклонников, когда появился с огромным розовым бриллиантом на лбу.

[ + – ] Lil Uzi Vert с бриллиантом во лбу Фото: Instagram liluzivert

Он обошелся рэперу в 24 миллиона долларов, а такое необычное место он для него выбрал, чтоб "не потерять".

Но лоб оказался не слишком надежным вместилищем: на одном из концертов фанаты вырвали из лба Lil Uzi Vert бриллиант. Камень, в итоге, нашелся, но больше рэпер его на себе не носит.

Позже он сообщил, что удалил камень, потому что у него начались проблемы со здоровьем, но шрам на коже остался.