Репер Lil Uzi Vert, що вживив собі діамант у лоб, тепер вживив алмази в пальці

Рожевий діамант, який раніше прикрашав його чоло, на одному з концертів вирвали фанати

Американський репер Lil Uzi Vert, який ще недавно хизувався з рожевим діамантом за 24 мільйони доларів на лобі, не зупинився на досягнутому, і тепер інкрустував діамантами власні пальці. Про це пише BET.

Ліл Узі Верт пішов у салон пірсингу і вийшов там із невеликими алмазами на пальцях однієї руки.

Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert Фото: Instagram liluzivert

"Чотири свіжі пірсинги для Узі. Такий дивовижний і унікальний проєкт. І саме мені пощастило втілити його в життя", — написала відома майстриня пірсингу Джесіка Проктор.

За її словами, пальцями Узі не обмежився. Він також прокол вуха у кількох місцях і прикрасив їх діамантовими сережками.

У 2021 році Lil Uzi Vert здивував шанувальників, коли з'явився з величезним рожевим діамантом на лобі.

[ + – ] Lil Uzi Vert з діамантом у лобі Фото: Instagram liluzivert

Він обійшовся реперу в 24 мільйони доларів, а таке незвичайне місце він для нього вибрав, щоб "не загубити".

Але лоб виявився не надто надійним варіантом розміщення: на одному з концертів фанати вирвали з чола Lil Uzi Vert діамант. Камінь, зрештою, знайшовся, але більше репер його на собі не носить.

Пізніше він повідомив, що видалив камінь, тому що у нього почалися проблеми зі здоров'ям, але шрам на шкірі залишився.