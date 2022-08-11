Три идеальных салата из летних овощей от шеф-повара

Как разнообразить летнее меню, рассказал шеф-повар известного британского ресторана River Cottage Гельф Олдерсон

Говоря "летний салат", всегда представляешь помидоры и огурцы, заправленные оливковым маслом, или греческим йогуртом, но шеф-повар известного ресторана "Речной коттедж" в Девоне, считает, что не стоит ограничивать себе очевидным выбором, а нужно пробовать что-то новое. Особенно летом, когда полно сезонных недорогих продуктов. Три рецепта из своей новой кулинарной книги он рассказал Vogue.

В составе салатов – много зелени, а особую пикантность им придают пряные заправки, которые можно использовать и для других овощей. Ведь если смешать их в банке, то вполне можно использовать и на следующий день. Сам шеф-повар Гельф Олдерсон готовит салаты исключительно из овощей, которые выращивает на огороде рядом с рестораном.

Капустный салат

[ + – ] Салат из капусты и моркови Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

Для салата:

Четвертинка красной капусты

Четвертинка белокочанной капусты

1 большая морковь

1 средне-острый перчик чили, очищенный от семян и мелко нарезанный

Небольшой пучок зеленого лука

10 г поджаренных семян кунжута

Для заправки:

1 измельченный зубчик чеснока

25 г натертого свежего имбиря

2 столовые ложки соевого соуса

Мелко натертая цедра и сок одного лайма

Мелко нашинкуйте капусту, натрите на крупной терке морковь и и добавьте в миску с нарезанным чили, зеленым луком и семенами кунжута. Перемешайте.

Чтобы приготовить заправку, поместите все ингредиенты в небольшую емкость и перемешайте. Лучше использовать для этого банку с завинчивающейся крышкой, так вы сможете хорошенько трясти ее, как шейкер.

Залейте заправкой салат и перемешайте.

Салат из фенхеля и сельдерея

[ + – ] Салат из сельдерея и фенхеля Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

Для салата:

50 г миндаля (с кожурой), крупно нарезанного

2 хрустящих яблока

2 луковицы фенхеля

5 стеблей сельдерея

Горсть побегов гороха (около 40 г)

Для заправки:

100 г миндаля (с кожурой)

150 мл миндального молока или воды

1 апельсин

60 мл оливкового масла

30 мл яблочного уксуса

1 маленький зубчик чеснока

Соль и перец по вкусу

Миндаль для этого салата стоит приготовить заранее. С вечера положите его в миску, залейте миндальным молоком или водой, накройте и оставьте на ночь. Если про этот этап вы забыли, то поставьте его на слабый огонь в кастрюльке с водой на 15-20 минут, чтобы он размягчился и дайте остыть.

Очистите апельсин. Делать это нужно тщательно, избавившись не только от кожуры, но и от мембран. Сложите дольки в блендер. Добавьте оливковое масло, яблочный уксус, чеснок и размягченный миндаль с водой, в котором вы его замачивали. Взбивайте, пока масса не станет однородной. Если она все еще слишком густая – добавьте воды. Посолите и поперчите. Заправка готова.

Для салата подрумяньте нарезанный миндаль на сухой сковороде, пока он не начнет выделять ореховый аромат. Переложите на тарелку и дайте остыть.

Нарежьте яблоки кубиками, фенхель нарежьте тонкими ломтиками, мелко нарежьте сельдерей и сложите в салатницу. Добавьте побеги гороха, залейте заправкой и перемешайте.

Салат с полбой и яблоками

[ + – ] Салат из яблок и полбы Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

200 г полбы (можно заменить перловкой, булгуром, чечевицей, или коричневым рисом)

1 палочка корицы

25 г свежего имбиря, нарезанного ломтиками

1 красный перец чили

2 чайные ложки порошка карри

1 чайная ложка гарам масала

2 лайма

2 яблока

2 столовые ложки растительного масла

Небольшой пучок кориандра и две веточки мяты

50 г салата

Соль и перец по вкусу

Положите полбу в большую кастрюлю с корицей, имбирем, чили, порошком карри и гарам масала. Добавьте сок половинки лайма и сам выжатый лайм. Налейте достаточно воды, чтобы покрыть полбу примерно на 5 см. Если будет необходимо, вы всегда сможете добавить воду во время варки. Доведите до кипения и варите 15-20 минут, пока полба не приготовится.

Откиньте полбу на сито, отделив и выбросив корицу, имбирь, чили и лайм. Оставьте остывать.

Выжмите сок из оставшихся лаймов, нарежьте яблоки кубиками, перемешайте с полбой, залейте лаймовым соком, добавьте масло, соль и перец и перемешайте. Добавьте салат, кориандр и мяту.

Напомним, ранее Фокус писал про лучшие заправки для салатов. В них минимум ингредиентов, но они отлично дополняют вкус овощей.