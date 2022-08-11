Три идеальных салата из летних овощей от шеф-повара
Как разнообразить летнее меню, рассказал шеф-повар известного британского ресторана River Cottage Гельф Олдерсон
Говоря "летний салат", всегда представляешь помидоры и огурцы, заправленные оливковым маслом, или греческим йогуртом, но шеф-повар известного ресторана "Речной коттедж" в Девоне, считает, что не стоит ограничивать себе очевидным выбором, а нужно пробовать что-то новое. Особенно летом, когда полно сезонных недорогих продуктов. Три рецепта из своей новой кулинарной книги он рассказал Vogue.
В составе салатов – много зелени, а особую пикантность им придают пряные заправки, которые можно использовать и для других овощей. Ведь если смешать их в банке, то вполне можно использовать и на следующий день. Сам шеф-повар Гельф Олдерсон готовит салаты исключительно из овощей, которые выращивает на огороде рядом с рестораном.
Капустный салат
Ингредиенты:
Для салата:
- Четвертинка красной капусты
- Четвертинка белокочанной капусты
- 1 большая морковь
- 1 средне-острый перчик чили, очищенный от семян и мелко нарезанный
- Небольшой пучок зеленого лука
- 10 г поджаренных семян кунжута
Для заправки:
- 1 измельченный зубчик чеснока
- 25 г натертого свежего имбиря
- 2 столовые ложки соевого соуса
- Мелко натертая цедра и сок одного лайма
Мелко нашинкуйте капусту, натрите на крупной терке морковь и и добавьте в миску с нарезанным чили, зеленым луком и семенами кунжута. Перемешайте.
Чтобы приготовить заправку, поместите все ингредиенты в небольшую емкость и перемешайте. Лучше использовать для этого банку с завинчивающейся крышкой, так вы сможете хорошенько трясти ее, как шейкер.
Залейте заправкой салат и перемешайте.
Салат из фенхеля и сельдерея
Ингредиенты:
Для салата:
- 50 г миндаля (с кожурой), крупно нарезанного
- 2 хрустящих яблока
- 2 луковицы фенхеля
- 5 стеблей сельдерея
- Горсть побегов гороха (около 40 г)
Для заправки:
- 100 г миндаля (с кожурой)
- 150 мл миндального молока или воды
- 1 апельсин
- 60 мл оливкового масла
- 30 мл яблочного уксуса
- 1 маленький зубчик чеснока
- Соль и перец по вкусу
Миндаль для этого салата стоит приготовить заранее. С вечера положите его в миску, залейте миндальным молоком или водой, накройте и оставьте на ночь. Если про этот этап вы забыли, то поставьте его на слабый огонь в кастрюльке с водой на 15-20 минут, чтобы он размягчился и дайте остыть.
Очистите апельсин. Делать это нужно тщательно, избавившись не только от кожуры, но и от мембран. Сложите дольки в блендер. Добавьте оливковое масло, яблочный уксус, чеснок и размягченный миндаль с водой, в котором вы его замачивали. Взбивайте, пока масса не станет однородной. Если она все еще слишком густая – добавьте воды. Посолите и поперчите. Заправка готова.
Для салата подрумяньте нарезанный миндаль на сухой сковороде, пока он не начнет выделять ореховый аромат. Переложите на тарелку и дайте остыть.
Нарежьте яблоки кубиками, фенхель нарежьте тонкими ломтиками, мелко нарежьте сельдерей и сложите в салатницу. Добавьте побеги гороха, залейте заправкой и перемешайте.
Салат с полбой и яблоками
Ингредиенты:
- 200 г полбы (можно заменить перловкой, булгуром, чечевицей, или коричневым рисом)
- 1 палочка корицы
- 25 г свежего имбиря, нарезанного ломтиками
- 1 красный перец чили
- 2 чайные ложки порошка карри
- 1 чайная ложка гарам масала
- 2 лайма
- 2 яблока
- 2 столовые ложки растительного масла
- Небольшой пучок кориандра и две веточки мяты
- 50 г салата
- Соль и перец по вкусу
Положите полбу в большую кастрюлю с корицей, имбирем, чили, порошком карри и гарам масала. Добавьте сок половинки лайма и сам выжатый лайм. Налейте достаточно воды, чтобы покрыть полбу примерно на 5 см. Если будет необходимо, вы всегда сможете добавить воду во время варки. Доведите до кипения и варите 15-20 минут, пока полба не приготовится.
Откиньте полбу на сито, отделив и выбросив корицу, имбирь, чили и лайм. Оставьте остывать.
Выжмите сок из оставшихся лаймов, нарежьте яблоки кубиками, перемешайте с полбой, залейте лаймовым соком, добавьте масло, соль и перец и перемешайте. Добавьте салат, кориандр и мяту.
Напомним, ранее Фокус писал про лучшие заправки для салатов. В них минимум ингредиентов, но они отлично дополняют вкус овощей.