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Стиль жизни

Три идеальных салата из летних овощей от шеф-повара

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Фото: Getty Images | Летний салат - лучший выбор на ужин

Как разнообразить летнее меню, рассказал шеф-повар известного британского ресторана River Cottage Гельф Олдерсон

Говоря "летний салат", всегда представляешь помидоры и огурцы, заправленные оливковым маслом, или греческим йогуртом, но шеф-повар известного ресторана "Речной коттедж" в Девоне, считает, что не стоит ограничивать себе очевидным выбором, а нужно пробовать что-то новое. Особенно летом, когда полно сезонных недорогих продуктов. Три рецепта из своей новой кулинарной книги он рассказал Vogue.

В составе салатов – много зелени, а особую пикантность им придают пряные заправки, которые можно использовать и для других овощей. Ведь если смешать их в банке, то вполне можно использовать и на следующий день. Сам шеф-повар Гельф Олдерсон готовит салаты исключительно из овощей, которые выращивает на огороде рядом с рестораном.

Капустный салат

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Салат из капусты и моркови
Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

Для салата:

  • Четвертинка красной капусты
  • Четвертинка белокочанной капусты
  • 1 большая морковь
  • 1 средне-острый перчик чили, очищенный от семян и мелко нарезанный
  • Небольшой пучок зеленого лука
  • 10 г поджаренных семян кунжута

Для заправки:

  • 1 измельченный зубчик чеснока
  • 25 г натертого свежего имбиря
  • 2 столовые ложки соевого соуса
  • Мелко натертая цедра и сок одного лайма

Мелко нашинкуйте капусту, натрите на крупной терке морковь и и добавьте в миску с нарезанным чили, зеленым луком и семенами кунжута. Перемешайте.

Чтобы приготовить заправку, поместите все ингредиенты в небольшую емкость и перемешайте. Лучше использовать для этого банку с завинчивающейся крышкой, так вы сможете хорошенько трясти ее, как шейкер.

Залейте заправкой салат и перемешайте.

Салат из фенхеля и сельдерея

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Салат из сельдерея и фенхеля
Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

Для салата:

  • 50 г миндаля (с кожурой), крупно нарезанного
  • 2 хрустящих яблока
  • 2 луковицы фенхеля
  • 5 стеблей сельдерея
  • Горсть побегов гороха (около 40 г)

Для заправки:

  • 100 г миндаля (с кожурой)
  • 150 мл миндального молока или воды
  • 1 апельсин
  • 60 мл оливкового масла
  • 30 мл яблочного уксуса
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Миндаль для этого салата стоит приготовить заранее. С вечера положите его в миску, залейте миндальным молоком или водой, накройте и оставьте на ночь. Если про этот этап вы забыли, то поставьте его на слабый огонь в кастрюльке с водой на 15-20 минут, чтобы он размягчился и дайте остыть.

Очистите апельсин. Делать это нужно тщательно, избавившись не только от кожуры, но и от мембран. Сложите дольки в блендер. Добавьте оливковое масло, яблочный уксус, чеснок и размягченный миндаль с водой, в котором вы его замачивали. Взбивайте, пока масса не станет однородной. Если она все еще слишком густая – добавьте воды. Посолите и поперчите. Заправка готова.

Для салата подрумяньте нарезанный миндаль на сухой сковороде, пока он не начнет выделять ореховый аромат. Переложите на тарелку и дайте остыть.

Нарежьте яблоки кубиками, фенхель нарежьте тонкими ломтиками, мелко нарежьте сельдерей и сложите в салатницу. Добавьте побеги гороха, залейте заправкой и перемешайте.

Салат с полбой и яблоками

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Салат из яблок и полбы
Фото: Instagram Gelf Alderson

Ингредиенты:

  • 200 г полбы (можно заменить перловкой, булгуром, чечевицей, или коричневым рисом)
  • 1 палочка корицы
  • 25 г свежего имбиря, нарезанного ломтиками
  • 1 красный перец чили
  • 2 чайные ложки порошка карри
  • 1 чайная ложка гарам масала
  • 2 лайма
  • 2 яблока
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Небольшой пучок кориандра и две веточки мяты
  • 50 г салата
  • Соль и перец по вкусу

Положите полбу в большую кастрюлю с корицей, имбирем, чили, порошком карри и гарам масала. Добавьте сок половинки лайма и сам выжатый лайм. Налейте достаточно воды, чтобы покрыть полбу примерно на 5 см. Если будет необходимо, вы всегда сможете добавить воду во время варки. Доведите до кипения и варите 15-20 минут, пока полба не приготовится.

Откиньте полбу на сито, отделив и выбросив корицу, имбирь, чили и лайм. Оставьте остывать.

Выжмите сок из оставшихся лаймов, нарежьте яблоки кубиками, перемешайте с полбой, залейте лаймовым соком, добавьте масло, соль и перец и перемешайте. Добавьте салат, кориандр и мяту.

Напомним, ранее Фокус писал про лучшие заправки для салатов. В них минимум ингредиентов, но они отлично дополняют вкус овощей.