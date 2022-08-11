Три ідеальні салати з літніх овочів від шеф-кухаря
Як урізноманітнити літнє меню, розповів шеф-кухар відомого британського ресторану River Cottage Гельф Олдерсон
Говорячи "літній салат", завжди уявляєш помідори та огірки, заправлені оливковою олією, або грецьким йогуртом, але шеф-кухар відомого ресторану "Річковий котедж" у Девоні вважає, що не варто обмежувати собі очевидним вибором, а потрібно пробувати щось нове. Особливо влітку, коли повно сезонних недорогих продуктів. Три рецепти зі своєї нової кулінарної книги він розповів Vogue.
У складі салатів багато зелені, а особливу пікантність їм надають пряні заправки, які можна використовувати і для інших овочів. Адже якщо змішати їх у банці, то цілком можна використати й наступного дня. Сам шеф-кухар Гельф Олдерсон готує салати виключно з овочів, які вирощує на городі поряд із рестораном.
Капустяний салат
Складові:
Для салату:
- Чверть червоної капусти
- Четвертинка білокачанної капусти
- 1 велика морква
- 1 середньо-гострий перчик чилі, очищений від насіння та дрібно нарізаний
- Невеликий пучок зеленої цибулі
- 10 г підсмаженого насіння кунжуту
Для заправки:
- 1 подрібнений зубчик часнику
- 25 г натертого свіжого імбиру
- 2 столові ложки соєвого соусу
- Дрібно натерта цедра та сік одного лайма
Дрібно наріжте капусту, натріть на великій тертці моркву і додайте в миску з нарізаним чилі, зеленою цибулею і насінням кунжуту. Перемішайте.
Щоб приготувати заправку, помістіть усі інгредієнти у невелику ємність та перемішайте. Краще використовувати для цього банку з кришкою, що загвинчується, так ви зможете добре трясти її, як шейкер.
Залийте салат заправкою і перемішайте.
Салат з фенхелю та селери
Складові:
Для салату:
- 50 г мигдалю (зі шкіркою), крупно нарізаного
- 2 хрустких яблука
- 2 цибулини фенхелю
- 5 стебел селери
- Жменя пагонів гороху (близько 40 г)
Для заправки:
- 100 г мигдалю (зі шкіркою)
- 150 мл мигдального молока чи води
- 1 апельсин
- 60 мл оливкової олії
- 30 мл яблучного оцту
- 1 маленький зубчик часнику
- Сіль та перець за смаком
Мигдаль для цього салату варто приготувати заздалегідь. З вечора покладіть його в миску, залийте мигдальним молоком або водою, накрийте та залиште на ніч. Якщо про цей етап ви забули, то поставте його на слабкий вогонь у каструльці з водою на 15-20 хвилин, щоб він пом'якшав і дайте охолонути.
Очистіть апельсин. Робити це потрібно ретельно, позбавившись не тільки шкірки, а й мембран. Складіть часточки в блендер. Додати оливкову олію, яблучний оцет, часник і розм'якшений мигдаль з водою, в якому ви його замочували. Збивайте, доки маса не стане однорідною. Якщо вона все ще надто густа — додайте води. Посоліть і поперчіть. Заправка готова.
Для салату підрум'яньте нарізаний мигдаль на сухій сковороді, поки він не почне виділяти горіховий аромат. Перекладіть на тарілку і дайте охолонути.
Наріжте яблука кубиками, фенхель наріжте тонкими скибочками, дрібно наріжте селеру і складіть салатницю. Додати пагони гороху, залийте заправкою і перемішайте.
Салат з полби та яблуками
Складові:
- 200 г полби (можна замінити перловкою, булгуром, сочевицею або коричневим рисом)
- 1 паличка кориці
- 25 г свіжого імбиру, нарізаного скибочками
- 1 червоний перець чилі
- 2 чайні ложки порошку карі
- 1 чайна ложка гарам масала
- 2 лайми
- 2 яблука
- 2 столові ложки рослинної олії
- Невеликий пучок коріандру та дві гілочки м'яти
- 50 г салату
- Сіль та перець за смаком
Покладіть полбу у велику каструлю з корицею, імбиром, чилі, порошком карі та гарам масала. Додайте сік половинки лайма і сам вичавлений лайм. Налийте достатньо води, щоб покрити половину приблизно на 5 см. Якщо буде необхідно, ви завжди зможете додати воду під час варіння. Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, поки полба не приготується.
Відкиньте полбу на сито, відокремивши і викинувши корицю, імбир, чилі та лайм. Залиште остигати.
Вижміть сік з лаймів, що залишилися, наріжте яблука кубиками, перемішайте з половиною, залийте лаймовим соком, додайте масло, сіль і перець і перемішайте. Додайте салат, коріандр та м'яту.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі заправки для салатів. Вони містять мінімум інгредієнтів, але чудово доповнюють смак овочів.