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Стиль життя

Три ідеальні салати з літніх овочів від шеф-кухаря

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Фото: Getty Images | Літній салат — найкращий вибір на вечерю

Як урізноманітнити літнє меню, розповів шеф-кухар відомого британського ресторану River Cottage Гельф Олдерсон

Говорячи "літній салат", завжди уявляєш помідори та огірки, заправлені оливковою олією, або грецьким йогуртом, але шеф-кухар відомого ресторану "Річковий котедж" у Девоні вважає, що не варто обмежувати собі очевидним вибором, а потрібно пробувати щось нове. Особливо влітку, коли повно сезонних недорогих продуктів. Три рецепти зі своєї нової кулінарної книги він розповів Vogue.

У складі салатів багато зелені, а особливу пікантність їм надають пряні заправки, які можна використовувати і для інших овочів. Адже якщо змішати їх у банці, то цілком можна використати й наступного дня. Сам шеф-кухар Гельф Олдерсон готує салати виключно з овочів, які вирощує на городі поряд із рестораном.

Капустяний салат

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Салат з капусти та моркви
Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

Для салату:

  • Чверть червоної капусти
  • Четвертинка білокачанної капусти
  • 1 велика морква
  • 1 середньо-гострий перчик чилі, очищений від насіння та дрібно нарізаний
  • Невеликий пучок зеленої цибулі
  • 10 г підсмаженого насіння кунжуту

Для заправки:

  • 1 подрібнений зубчик часнику
  • 25 г натертого свіжого імбиру
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • Дрібно натерта цедра та сік одного лайма

Дрібно наріжте капусту, натріть на великій тертці моркву і додайте в миску з нарізаним чилі, зеленою цибулею і насінням кунжуту. Перемішайте.

Щоб приготувати заправку, помістіть усі інгредієнти у невелику ємність та перемішайте. Краще використовувати для цього банку з кришкою, що загвинчується, так ви зможете добре трясти її, як шейкер.

Залийте салат заправкою і перемішайте.

Салат з фенхелю та селери

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Салат із селери та фенхелю
Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

Для салату:

  • 50 г мигдалю (зі шкіркою), крупно нарізаного
  • 2 хрустких яблука
  • 2 цибулини фенхелю
  • 5 стебел селери
  • Жменя пагонів гороху (близько 40 г)

Для заправки:

  • 100 г мигдалю (зі шкіркою)
  • 150 мл мигдального молока чи води
  • 1 апельсин
  • 60 мл оливкової олії
  • 30 мл яблучного оцту
  • 1 маленький зубчик часнику
  • Сіль та перець за смаком

Мигдаль для цього салату варто приготувати заздалегідь. З вечора покладіть його в миску, залийте мигдальним молоком або водою, накрийте та залиште на ніч. Якщо про цей етап ви забули, то поставте його на слабкий вогонь у каструльці з водою на 15-20 хвилин, щоб він пом'якшав і дайте охолонути.

Очистіть апельсин. Робити це потрібно ретельно, позбавившись не тільки шкірки, а й мембран. Складіть часточки в блендер. Додати оливкову олію, яблучний оцет, часник і розм'якшений мигдаль з водою, в якому ви його замочували. Збивайте, доки маса не стане однорідною. Якщо вона все ще надто густа — додайте води. Посоліть і поперчіть. Заправка готова.

Для салату підрум'яньте нарізаний мигдаль на сухій сковороді, поки він не почне виділяти горіховий аромат. Перекладіть на тарілку і дайте охолонути.

Наріжте яблука кубиками, фенхель наріжте тонкими скибочками, дрібно наріжте селеру і складіть салатницю. Додати пагони гороху, залийте заправкою і перемішайте.

Салат з полби та яблуками

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Салат із яблук та полби
Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

  • 200 г полби (можна замінити перловкою, булгуром, сочевицею або коричневим рисом)
  • 1 паличка кориці
  • 25 г свіжого імбиру, нарізаного скибочками
  • 1 червоний перець чилі
  • 2 чайні ложки порошку карі
  • 1 чайна ложка гарам масала
  • 2 лайми
  • 2 яблука
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Невеликий пучок коріандру та дві гілочки м'яти
  • 50 г салату
  • Сіль та перець за смаком

Покладіть полбу у велику каструлю з корицею, імбиром, чилі, порошком карі та гарам масала. Додайте сік половинки лайма і сам вичавлений лайм. Налийте достатньо води, щоб покрити половину приблизно на 5 см. Якщо буде необхідно, ви завжди зможете додати воду під час варіння. Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, поки полба не приготується.

Відкиньте полбу на сито, відокремивши і викинувши корицю, імбир, чилі та лайм. Залиште остигати.

Вижміть сік з лаймів, що залишилися, наріжте яблука кубиками, перемішайте з половиною, залийте лаймовим соком, додайте масло, сіль і перець і перемішайте. Додайте салат, коріандр та м'яту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі заправки для салатів. Вони містять мінімум інгредієнтів, але чудово доповнюють смак овочів.