Три ідеальні салати з літніх овочів від шеф-кухаря

Як урізноманітнити літнє меню, розповів шеф-кухар відомого британського ресторану River Cottage Гельф Олдерсон

Говорячи "літній салат", завжди уявляєш помідори та огірки, заправлені оливковою олією, або грецьким йогуртом, але шеф-кухар відомого ресторану "Річковий котедж" у Девоні вважає, що не варто обмежувати собі очевидним вибором, а потрібно пробувати щось нове. Особливо влітку, коли повно сезонних недорогих продуктів. Три рецепти зі своєї нової кулінарної книги він розповів Vogue.

У складі салатів багато зелені, а особливу пікантність їм надають пряні заправки, які можна використовувати і для інших овочів. Адже якщо змішати їх у банці, то цілком можна використати й наступного дня. Сам шеф-кухар Гельф Олдерсон готує салати виключно з овочів, які вирощує на городі поряд із рестораном.

Капустяний салат

[ + – ] Салат з капусти та моркви Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

Для салату:

Чверть червоної капусти

Четвертинка білокачанної капусти

1 велика морква

1 середньо-гострий перчик чилі, очищений від насіння та дрібно нарізаний

Невеликий пучок зеленої цибулі

10 г підсмаженого насіння кунжуту

Для заправки:

1 подрібнений зубчик часнику

25 г натертого свіжого імбиру

2 столові ложки соєвого соусу

Дрібно натерта цедра та сік одного лайма

Дрібно наріжте капусту, натріть на великій тертці моркву і додайте в миску з нарізаним чилі, зеленою цибулею і насінням кунжуту. Перемішайте.

Щоб приготувати заправку, помістіть усі інгредієнти у невелику ємність та перемішайте. Краще використовувати для цього банку з кришкою, що загвинчується, так ви зможете добре трясти її, як шейкер.

Залийте салат заправкою і перемішайте.

Салат з фенхелю та селери

[ + – ] Салат із селери та фенхелю Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

Для салату:

50 г мигдалю (зі шкіркою), крупно нарізаного

2 хрустких яблука

2 цибулини фенхелю

5 стебел селери

Жменя пагонів гороху (близько 40 г)

Для заправки:

100 г мигдалю (зі шкіркою)

150 мл мигдального молока чи води

1 апельсин

60 мл оливкової олії

30 мл яблучного оцту

1 маленький зубчик часнику

Сіль та перець за смаком

Мигдаль для цього салату варто приготувати заздалегідь. З вечора покладіть його в миску, залийте мигдальним молоком або водою, накрийте та залиште на ніч. Якщо про цей етап ви забули, то поставте його на слабкий вогонь у каструльці з водою на 15-20 хвилин, щоб він пом'якшав і дайте охолонути.

Очистіть апельсин. Робити це потрібно ретельно, позбавившись не тільки шкірки, а й мембран. Складіть часточки в блендер. Додати оливкову олію, яблучний оцет, часник і розм'якшений мигдаль з водою, в якому ви його замочували. Збивайте, доки маса не стане однорідною. Якщо вона все ще надто густа — додайте води. Посоліть і поперчіть. Заправка готова.

Для салату підрум'яньте нарізаний мигдаль на сухій сковороді, поки він не почне виділяти горіховий аромат. Перекладіть на тарілку і дайте охолонути.

Наріжте яблука кубиками, фенхель наріжте тонкими скибочками, дрібно наріжте селеру і складіть салатницю. Додати пагони гороху, залийте заправкою і перемішайте.

Салат з полби та яблуками

[ + – ] Салат із яблук та полби Фото: Instagram Gelf Alderson

Складові:

200 г полби (можна замінити перловкою, булгуром, сочевицею або коричневим рисом)

1 паличка кориці

25 г свіжого імбиру, нарізаного скибочками

1 червоний перець чилі

2 чайні ложки порошку карі

1 чайна ложка гарам масала

2 лайми

2 яблука

2 столові ложки рослинної олії

Невеликий пучок коріандру та дві гілочки м'яти

50 г салату

Сіль та перець за смаком

Покладіть полбу у велику каструлю з корицею, імбиром, чилі, порошком карі та гарам масала. Додайте сік половинки лайма і сам вичавлений лайм. Налийте достатньо води, щоб покрити половину приблизно на 5 см. Якщо буде необхідно, ви завжди зможете додати воду під час варіння. Доведіть до кипіння і варіть 15-20 хвилин, поки полба не приготується.

Відкиньте полбу на сито, відокремивши і викинувши корицю, імбир, чилі та лайм. Залиште остигати.

Вижміть сік з лаймів, що залишилися, наріжте яблука кубиками, перемішайте з половиною, залийте лаймовим соком, додайте масло, сіль і перець і перемішайте. Додайте салат, коріандр та м'яту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі заправки для салатів. Вони містять мінімум інгредієнтів, але чудово доповнюють смак овочів.