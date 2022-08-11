Фестиваль Sea Dance отказал Kalush Orchestra и не стал отменять выступление диджейки из РФ

По словам организаторов из Черногории, отмена выступления из-за национальности артиста является дискриминацией и противоречит "ценностям фестиваля". После этого группа из Украины отказалась принимать участие в Sea Dance.

8 августа группа Kalush Orchestra потребовала, чтобы организаторы фестиваля Sea Dance в Черногории убрали из лайнапа диджейку из России Hину Кравиц. Тем не менее, организаторы музыкального мероприятия отказались это сделать, подчеркнув, что любая отмена выступления артиста из-за его национальности противоречит ценностям Sea Dance. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

"Мы очень хорошо знаем, что несут с собой войны и что в них всегда больше всего страдают невинные люди. Sea Dance Festival сочувствует всем жертвам войны и осуждает российское вторжение и страдания, происходящие в Украине, а также в любой точке мира, но отмена выступления любого исполнителя исключительно по признаку его национальности, расы или вероисповедания противоречит ценностям, за которые выступает Sea Dance", – говорится в сообщении организаторов.

Здесь также отметили, что Нина Кравиц является давним другом фестиваля, и организаторы уверены, что диджека "не на стороне войны и страданий, а на стороне мира и единения".

"Это одна из причин, почему мы сотрудничаем все эти годы и почему мы верим, что российской звезде есть место на сцене Sea Dance Festival", – уточняется на сайте.

После того, как организаторы опубликовали свое официальное заявление, Kalush Orchestra отказался принимать участие в фестивале.

"К сожалению, нам так и не удалось сплавить российскую диджейку с фестиваля 28 числа в Черногории, поэтому, имейте в виду, нас там не будет", – прокомментировала группа свое решение в Instagram-историях на своей странице.

Sea Dance Festival – фестиваль электронной и поп-музыки, который пройдет с 26 по 28 августа в Будве, Черногория. Kalush Orchestra планировали выступать в последний день музыкального мероприятия.

Напомним, Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. По словам экс-премьер-министра Бориса Джонсона, где бы ни проводился следующий песенный конкурс, он должен быть посвящен Украине. Великобритания проведет его от имени "украинских друзей".