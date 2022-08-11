Фестиваль Sea Dance відмовив Kalush Orchestra і не став скасовувати виступ діджейки з РФ

За словами організаторів із Чорногорії, скасування виступу через національність артиста є дискримінацією та суперечить "цінностям фестивалю". Після цього група з України відмовилася брати участь у Sea Dance.

8 серпня гурт Kalush Orchestra зажадав, щоб організатори фестивалю Sea Dance у Чорногорії прибрали з лайнапу діджейку з Росії Hіну Кравіц. Проте, організатори музичного заходу відмовилися це зробити, наголосивши, що будь-яке скасування виступу артиста через його національність суперечить цінностям Sea Dance. Про це повідомляється на офіційному сайті фестивалю.

"Ми дуже добре знаємо, що несуть із собою війни і що в них завжди найбільше страждають невинні люди. Sea Dance Festival співчуває всім жертвам війни і засуджує російське вторгнення та страждання, що відбуваються в Україні, а також у будь-якій точці світу, але скасування виступу будь-якого виконавця виключно за ознакою його національності, раси чи віросповідання суперечить цінностям, за які виступає Sea Dance”, — йдеться у повідомленні організаторів.

Тут також зазначили, що Ніна Кравіц є давнім другом фестивалю, і організатори впевнені, що діджейка "не на боці війни та страждань, а на боці миру та єднання".

"Це одна з причин, чому ми співпрацюємо всі ці роки і чому ми віримо, що російська зірка має місце на сцені Sea Dance Festival", — уточнюється на сайті.

Після того, як організатори опублікували свою офіційну заяву, Kalush Orchestra відмовився брати участь у фестивалі.

"На жаль, нам так і не вдалося сплавити російську діджейку з фестивалю 28 числа у Чорногорії, тому, майте на увазі, нас там не буде", — прокоментував гурт своє рішення в Instagram-історіях на своїй сторінці.

Sea Dance Festival — фестиваль електронної та поп-музики, який відбудеться з 26 по 28 серпня у Будві, Чорногорія. Kalush Orchestra планували виступати в останній день музичного заходу.

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