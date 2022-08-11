Простой одесский рецепт баклажанов в сметане

Для приготовления потребуются всего четыре ингредиента

В старых советских книгах про одесскую кухню часто встречался рецепт, который назывался баклажаны "как грибы", или "под грибы". Насколько, приготовленные таким способом баклажаны получаются "грибными" – судить дегустаторам, но это простое и вкусное блюдо, для которого потребуется минимальное количество ингредиентов.

Тем более, сейчас сезон баклажанов, а значит, самое время попробовать что-то новенькое. Тем более, что баклажаны, или, как их называют в Одессе, — синенькие, по такому рецепту приготовить очень просто. Рецепт нашел и попробовал приготовить известный одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью". Блюдо по его собственному мнению можно дополнить порошком из сушеных лесных грибов, но оно отлично получается и так. И главное, есть его можно и в холодном и в горячем виде.

Баклажаны "под грибы"

[ + – ] Баклажаны "как грибы" - простой рецепт одесской кухни Фото: Instagram brahmanden

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг

3 большие луковицы

Сметана – 200 гр

Мука – 1 ст.л.

Растительное масло, соль, перец и парочка лавровых листьев. Можно добавить тимьян.

Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать кубиками. Хорошо посолить и дать постоять почаса, после чего промыть проточной холодной водой.

Закипятить воду, подсолить и забросить туда синенькие. Дать закипеть и достать шумовкой через 2-3 минуты. Отставить.

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости и золотистого цвета, следить, чтоб не подгорел. После добавить столовую ложку муки, соль и перец и перемешать.

Добавить сметану, лавровый лист и немного воды. Полученным соусом залить баклажаны, перемешать и тушить на небольшом огне 15-20 минут. Соус не должен получиться слишком густым.

Подавать с салатом из свежих помидоров и хрустящего салата – вегетарианский вариант, или же с отбивной, или запеченной курицей. Это простое и очень бюджетное блюдо, которое прекрасно разнообразит ужин, а, постояв в холодильнике, и завтрак.