Простой одесский рецепт баклажанов в сметане
Для приготовления потребуются всего четыре ингредиента
В старых советских книгах про одесскую кухню часто встречался рецепт, который назывался баклажаны "как грибы", или "под грибы". Насколько, приготовленные таким способом баклажаны получаются "грибными" – судить дегустаторам, но это простое и вкусное блюдо, для которого потребуется минимальное количество ингредиентов.
Тем более, сейчас сезон баклажанов, а значит, самое время попробовать что-то новенькое. Тем более, что баклажаны, или, как их называют в Одессе, — синенькие, по такому рецепту приготовить очень просто. Рецепт нашел и попробовал приготовить известный одесский кулинарный блогер, который пишет под ником "Из Одессы с морковью". Блюдо по его собственному мнению можно дополнить порошком из сушеных лесных грибов, но оно отлично получается и так. И главное, есть его можно и в холодном и в горячем виде.
Баклажаны "под грибы"
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг
- 3 большие луковицы
- Сметана – 200 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Растительное масло, соль, перец и парочка лавровых листьев. Можно добавить тимьян.
Баклажаны нужно очистить от кожуры и нарезать кубиками. Хорошо посолить и дать постоять почаса, после чего промыть проточной холодной водой.
Закипятить воду, подсолить и забросить туда синенькие. Дать закипеть и достать шумовкой через 2-3 минуты. Отставить.
Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости и золотистого цвета, следить, чтоб не подгорел. После добавить столовую ложку муки, соль и перец и перемешать.
Добавить сметану, лавровый лист и немного воды. Полученным соусом залить баклажаны, перемешать и тушить на небольшом огне 15-20 минут. Соус не должен получиться слишком густым.
Подавать с салатом из свежих помидоров и хрустящего салата – вегетарианский вариант, или же с отбивной, или запеченной курицей. Это простое и очень бюджетное блюдо, которое прекрасно разнообразит ужин, а, постояв в холодильнике, и завтрак.