Простий одеський рецепт баклажанів у сметані
Для приготування потрібно всього чотири інгредієнти
У старих радянських книгах про одеську кухню часто зустрічався рецепт, який називався баклажани "як гриби", або "під гриби". Наскільки, приготовлені таким способом баклажани виходять "грибними" — судити дегустаторам, але це проста і смачна страва, для якої знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.
Зараз сезон баклажанів, а отже, саме час спробувати щось новеньке. Тим паче, що баклажани, або, як їх називають в Одесі, — синенькі, за таким рецептом приготувати дуже просто. Рецепт знайшов та спробував приготувати відомий одеський кулінарний блогер, який пише під ніком "Из Одессы с морковью". Страву, на його думку, можна доповнити порошком з сушених лісових грибів, але вона добре виходить і так. І головне, їсти її можна і в холодному, і в гарячому вигляді.
Баклажани "під гриби"
Складові:
- Баклажани — 1 кг
- 3 великі цибулини
- Сметана — 200 гр
- Борошно — 1 ст.
- Рослинна олія, сіль, перець та кілька лаврових листків. Можна додати чебрець.
Баклажани потрібно очистити від шкірки і нарізати кубиками. Добре посолити і дати постояти пів години, після чого промити холодною проточною водою.
Закип'ятити воду, підсолити і закинути туди синенькі. Дати закипіти і дістати ополонником через 2-3 хвилини. Відставити.
Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до м'якості та золотистого кольору, стежити, щоб не підгоріла. Після цього додати столову ложку борошна, сіль і перець і перемішати.
Додати сметану, лавровий лист і трохи води. Отриманим соусом залити баклажани, перемішати і тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин. Соус не повинен вийти занадто густим.
Подавати з салатом зі свіжих помідорів і хрусткого салату — вегетаріанський варіант, або з відбивною або запеченою куркою. Це проста і дуже бюджетна страва, яка чудово урізноманітнить вечерю, а, постоявши в холодильнику, і сніданок.