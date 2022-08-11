Простий одеський рецепт баклажанів у сметані

Для приготування потрібно всього чотири інгредієнти

У старих радянських книгах про одеську кухню часто зустрічався рецепт, який називався баклажани "як гриби", або "під гриби". Наскільки, приготовлені таким способом баклажани виходять "грибними" — судити дегустаторам, але це проста і смачна страва, для якої знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів.

Зараз сезон баклажанів, а отже, саме час спробувати щось новеньке. Тим паче, що баклажани, або, як їх називають в Одесі, — синенькі, за таким рецептом приготувати дуже просто. Рецепт знайшов та спробував приготувати відомий одеський кулінарний блогер, який пише під ніком "Из Одессы с морковью". Страву, на його думку, можна доповнити порошком з сушених лісових грибів, але вона добре виходить і так. І головне, їсти її можна і в холодному, і в гарячому вигляді.

Баклажани "під гриби"

[ + – ] Баклажани "як гриби" — простий рецепт одеської кухні Фото: Instagram brahmanden

Складові:

Баклажани — 1 кг

3 великі цибулини

Сметана — 200 гр

Борошно — 1 ст.

Рослинна олія, сіль, перець та кілька лаврових листків. Можна додати чебрець.

Баклажани потрібно очистити від шкірки і нарізати кубиками. Добре посолити і дати постояти пів години, після чого промити холодною проточною водою.

Закип'ятити воду, підсолити і закинути туди синенькі. Дати закипіти і дістати ополонником через 2-3 хвилини. Відставити.

Цибулю дрібно нарізати і обсмажити до м'якості та золотистого кольору, стежити, щоб не підгоріла. Після цього додати столову ложку борошна, сіль і перець і перемішати.

Додати сметану, лавровий лист і трохи води. Отриманим соусом залити баклажани, перемішати і тушкувати на невеликому вогні 15-20 хвилин. Соус не повинен вийти занадто густим.

Подавати з салатом зі свіжих помідорів і хрусткого салату — вегетаріанський варіант, або з відбивною або запеченою куркою. Це проста і дуже бюджетна страва, яка чудово урізноманітнить вечерю, а, постоявши в холодильнику, і сніданок.