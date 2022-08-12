Назад в 2000-е! Главные тренды Недели моды в Копенгагене весна-лето 2023

Street style нового сезона вдохновлен эстетикой 2000-х.

В этом году Неделя моды весна-лето 2023 в Копенгагене показала, что в трендах эклектика. Уличная мода нового сезона вдохновлена эстетикой 2000-х. На подиумах представлены джинсы и жилетки неоновых оттенков, куртки-бомперы и большие мешковатые брюки, а также брюки-карго с низкой посадкой. Во многом этот тренд — заслуга пользователей Tik-Tok, на которых теперь ориентируется модный мир.

Как пишет издание Vogue, дизайнеры разделились на два лагеря. Обе стороны придерживались трех главных заповедей: комфорт, экологичность и веселье. Однако одни представили одежду в стиле гранж, в то время как другие взорвали улицы яркими образами в стиле Balenciaga.

На подиумах представлены коллекции культовых дизайнеров, таких как Ganni, Rotate и Saks Potts, а также лондонского дизайнера Кристофера Реберна и исландско-британского дуэта Ranra (ранее Arnar Már Jónsson) и Aeron и других.

[ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week Фото: Instagram [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week

Особый фурор произвела новая коллекция бренда Ganni, известная игривыми платьями и блузами с огромными воротниками. В новом весенне-летнем сезоне дизайнер Дитте Реффструп предлагает своим поклонникам не стесняться своего тела и присмотреться к прозрачным тканям. В трендах розовые, зеленые, голубые и белоснежные джинсы с низкой посадкой, короткие топы и платья из блестящей сетки. Также ультрамодными будут объемные жакеты и укороченные рубашки.

Инфлюенсеры, посетившие показ в этом году, придерживались scandi style и выбрали для мероприятия джинсы, трикотажные юбки и велосипедки от Prada и Balenciaga в сочетании с кроссовками, сланцами и сандалиями.

Не изменял традициям в этом сезоне дизайнер Стин Гойя. Он представил на подиуме брючные костюмы, украшенные жемчужинами, удлиненные топы и широкие брюки в пайетках, а также пышные платья в скандинавском стиле, голубые рубашки и прозрачные майки.

Что касается цвета, Гойя дал себе полную свободу, выбрав нежные пастельные оттенки, контрастирующие с насыщенными принтами.

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