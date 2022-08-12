Головні тренди Тижня моди в Копенгагені весна-літо 2023

Street style нового сезону натхненний естетикою 2000-х.

Цього року Тиждень моди весна-літо 2023 року в Копенгагені показав, що в трендах еклектика. Вулична мода нового сезону надихнута естетикою 2000-х. На подіумах представлені джинси та жилетки неонових відтінків, куртки-бомпери та великі мішкуваті штани, а також штани-карго з низькою посадкою. Багато в чому цей тренд — заслуга користувачів TikТok, на яких тепер орієнтується модний світ.

Як пише видання Vogue, дизайнери розділилися на два табори. Обидві сторони дотримувалися трьох головних заповідей: комфорт, екологічність і веселощі. Проте одні представили одяг у стилі гранж, тоді як інші підірвали вулиці яскравими образами в стилі Balenciaga.

На подіумах представлені колекції культових дизайнерів, таких як Ganni, Rotate і Saks Potts, а також лондонського дизайнера Крістофера Реберна й ісландсько-британського дуету Ranra (раніше Arnar Már Jónsson) і Aeron та інших.

[ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week Фото: Instagram [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week [ + – ] Фото: Instagram Copenhagen Fashion Week

Особливий фурор викликала нова колекція бренду Ganni, відома грайливими сукнями та блузами з величезними комірами. У новому весняно-літньому сезоні дизайнер Дітте Реффструп пропонує своїм шанувальникам не соромитися свого тіла та придивитися до прозорих тканин. У трендах рожеві, зелені, блакитні та білі джинси з низькою посадкою, короткі топи та сукні з блискучої сітки. Також ультрамодними будуть об'ємні жакети й вкорочені сорочки.

Інфлюенсери, які відвідали цьогорічний показ, дотримувалися scandi style і вибрали для заходу джинси, трикотажні спідниці та велосипедки від Prada та Balenciaga в поєднанні з кросівками, сланцями та сандалями.

Не зраджував традиціям цього сезону дизайнер Стін Гойя. Він представив на подіумі костюми брюки, прикрашені перлинами, подовжені топи та широкі штани в паєтках, а також пишні сукні в скандинавському стилі, блакитні сорочки та прозорі майки.

Що стосується кольору, Гойя дав собі повну свободу, вибравши ніжні пастельні відтінки, що контрастують із насиченими принтами.

Фокус раніше писав про те, яку куртку обрати восени 2022 року.