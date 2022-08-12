Дети принца Уильяма дали трогательное прозвище своему дедушке принцу Чарльзу

У детей Кембриджей очень близкие отношения с будущим королем Великобритании.

Трое детей герцога и герцогини Кембриджских — девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотты и четырехлетний принц Луи — дали милое прозвище принцу Чарльзу. Как оказалось, юные наследники британского престола называют его "дедушкой Уэльским" в честь его титула. Об этом пишет Hellomagazine.

О том, какой принц Чарльз заботливый дедушка, стало известно во время Платинового юбилея королевы Елизаветы в июне 2022 года. Будущий король развлекал маленького принца Луи во время одного из шоу, когда тому совсем не было интересно происходящее.

Принц Чарльз очень любит своих внуков, именно потому он тяжело переживал время, когда его младший сын принц Гарри решил оставить жизнь во дворце и уехать вместе со своей супругой Меган Маркл и старшим сыном в США. Позже у пары родилась дочка Лилибет, с которой гордый дедушка пятерых внуков смог познакомиться только в этом году, когда герцог и герцогиня Сассекские приехали в Великобританию.

Напомним, у супруги принца Чарльза, герцогини Камиллы Паркер-Боулз, есть собственные внуки, также она является сводной бабушкой внуков Чарльза. Однажды, комментируя свои взаимоотношения с малышами, она говорила, что быть бабушкой — это всегда учиться чему-то новому.

"Ну, что такого прекрасного в том, чтобы быть бабушкой, они учат вас чему-то и, надеюсь, кое-чему узнают от нас" — говорила Камилла.

Внуки принца Чарльза в качестве фамилии используют титулы матери и отца, поэтому в школе их знают как Джорджа Кембриджа, Шарлотту Кембридж и Луи Кембриджа.

Однако вполне вероятно, что они не всегда будут Кембриджами, так как, когда принц Чарльз вступит на престол, он передаст свой титул принца Уэльского следующему в очереди, то есть своему сыну принцу Уильяму, а это означает, что однажды трое его детей будут носить фамилию Уэльс. Именно такую фамилию носили Уильям и Гарри, когда учились в школе, а затем в университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, у Гарри было звание капитана Уэльса.

Фокус ранее писал о том, как принца Чарльза в юности пыталась похитить группа студенток из Манчестерского университета.