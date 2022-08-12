Діти принца Вільяма дали зворушливе прізвисько своєму дідусеві принцу Чарльзу

Діти Кембриджів мають дуже близькі стосунки з майбутнім королем Великобританії.

Троє дітей герцога та герцогині Кембриджських — дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта й чотирирічний принц Луї — дали миле прізвисько принцу Чарльзу. Як виявилося, юні спадкоємці британського престолу називають його "дідусем Вельським" на честь його титулу. Про це пише Hellomagazine.

Про те, який принц Чарльз дбайливий дідусь, стало відомо під час Платинового ювілею королеви Єлизавети в червні 2022 року. Майбутній король розважав маленького принца Луї під час одного з шоу, коли тому зовсім не було цікаво.

Принц Чарльз дуже любить своїх онуків, саме тому він тяжко переживав час, коли його молодший син принц Гаррі вирішив залишити життя в палаці та виїхати разом зі своєю дружиною Меган Маркл і старшим сином у США. Пізніше в пари народилася донька Лілібет, із якою гордий дідусь п'ятьох онуків зміг познайомитися лише цього року, коли герцог і герцогиня Сассекські приїхали у Великобританію.

Нагадаємо, дружина принца Чарльза, герцогиня Камілли Паркер-Боулз, має власних онуків, також вона є зведеною бабусею онуків Чарльза. Якось, коментуючи свої стосунки з малюками, вона казала, що бути бабусею — це завжди вчитися чогось нового.

"Ну, що такого прекрасного в тому, щоб бути бабусею, вони вчать вас чогось і, сподіваюся, дещо дізнаються від нас", — говорила Камілла.

Онуки принца Чарльза як прізвище використовують титули матері та батька, тому в школі їх знають як Джорджа Кембриджа, Шарлотту Кембридж і Луї Кембриджа.

Однак цілком імовірно, що вони не завжди будуть Кембриджами, оскільки, коли принц Чарльз вступить на престол, він передасть свій титул принца Вельського наступному в черзі, тобто своєму синові принцу Вільяму, а це означає, що одного разу троє його дітей носитимуть прізвище Вельс. Саме таке прізвище носили Вільям і Гаррі, коли навчалися в школі, а потім в університеті й під час служби в армії. Вільям був відомий як лейтенант Вельс, Гаррі мав звання капітана Вельса.

Фокус раніше писав, як принца Чарльза в юності намагалася викрасти група студенток із Манчестерського університету.