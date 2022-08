Принца Чарльза намагалася викрасти група жінок, коли йому було 20 років

Особистий охоронець королівської особи згадував, що ситуація була "на волосині" від катастрофи.

Кожен член королівської сім'ї має кілька незручних історій з юності, про які їм не хочеться згадувати. Майбутній король Великобританії принц Чарльз не став винятком, і один із спогадів напевно приводить його в збентеження. Адже коли йому було 20 років, за ним "полювала" група студенток-революціонерок. Про це пише My London з посиланням на книгу Річарда Олдріча та Рорі Кормака "The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana".

Кажуть, до групи потенційних злочинниць входили студентки Манчестерського університету. Вони самі називали себе "професійними викрадачками" і, заручившись підтримкою феміністок із Гертон-коледжу, планували викрасти принца Чарльза і вимагати за нього викуп.

У 1968 році, коли Його Високість навчався в Кембриджі, особиста охорона майбутнього короля нібито "дала слабину". Автори книги стверджують, що охоронці Чарльза слідували за ним на "шанобливій відстані на досить пошарпаному старому Land Rover". Це і дало привід дівчатам замислитися над тим, щоб втілити свій план у життя.

Але вони дуже помилилися у здібностях охоронців принца Чарльза. Охорона королівської особи швидко звернула увагу на молодих жінок, які переслідували принца Уельського. Через поліцейські розвіддані особистий охоронець принца Майкл Варні з'ясував, що група студенток Манчестерського університету — "найзатятіших прихильниць свободи жінок" — планувала вчинити набіг на Трініті-коледж у Кембриджі під час "Шматтяного тижня". Йшлося про щорічний захід для студентів, коли всі вбиралися в карнавальні костюми і влаштовували розіграші, щоб зібрати гроші на благодійність.

Майкл Варні стверджував, що ситуація була "на волосині" від катастрофи.

У книзі про королівських осіб зазначається, що студентки встигли найняти автомобіль для втечі, організувати місце, де могли б утримувати принца. Але синові Єлизавети II дуже пощастило. Його охорона не втрачала пильності і активісткам так і не вдалося реалізувати свій план.

