Охоронці, які слідкували за безпекою під час боксерського поєдинку, не знали, що перед ними "шановані люди" з Росії.

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Главу Чечні Рамзана Кадирова в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де пройшов масштабний вечір боксу, "з небес до землі" спустила місцева охорона. Вона не давала йому потрапити на ринг після поєдинку чеченського боксера. Про це повідомляє NEXTA.

Після бою Артура Бетербієва Рамзан Кадиров і його заступник Адам Делімханов намагалися потрапити на ринг, але їх не пустила охорона.

У мережі з'явилося відео Кадирова та Делімханова, які намагалися вийти на ринг після бою Бетербієва у Саудівській Аравії. Охорона їх не пускала, а Делімханов почав кричати, що він чиновник, що то їхній боєць і вони шановні люди. Також він намагася штовхати охорону, намагаючись відкрити "коридор" для Кадирова.

У результаті Кадирова пропустили, а Делімханова – ні.

Нагадаємо, що на Курщині "кадирівці" поцупили РЕБ у російських вояків, які купили його за свої гроші. Коли пограбовані солдати про це публічно заявили, "кадирівці" розшукали їх і змусили вибачатися за розголос. РЕБ солдатам ніхто не віддав.

Також повідомлялося, що завдяки допису Кадирова про Рижівку на Сумщині ЗСУ ліквідували 20 вояків РФ. Через публікації Кадирова Сили оборони змогли "накрити" групу росіян біля українського кордону.