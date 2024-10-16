Охранники, которые следили за безопасностью во время боксерского поединка, не знали, что перед ними "уважаемые люди" из России.

Related video

Главу Чечни Рамзана Кадырова в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где прошел масштабный вечер бокса, "с небес до земли" спустила местная охрана. Она не давала ему попасть на ринг после поединка чеченского боксера. Об этом сообщает NEXTA.

После боя Артура Бетербиева Рамзан Кадыров и его заместитель Адам Делимханов пытались попасть на ринг, но их не пустила охрана.

В сети появилось видео Кадырова и Делимханова, которые пытались выйти на ринг после боя Бетербиева в Саудовской Аравии. Охрана их не пускала, а Делимханов начал кричать, что он чиновник, что это их боец и они уважаемые люди. Также он пытался толкать охрану, пытаясь открыть "коридор" для Кадырова.

В результате Кадырова пропустили, а Делимханова — нет.

Напомним, что на Курщине "кадыровцы" украли РЭБ у российских воинов, которые купили его за свои деньги. Когда ограбленные солдаты об этом публично заявили, "кадыровцы" разыскали их и заставили извиняться за огласку. РЭБ солдатам никто не отдал.

Также сообщалось, что благодаря сообщению Кадырова о Рыжевке на Сумщине ВСУ ликвидировали 20 воинов РФ. Из-за публикации Кадырова Силы обороны смогли "накрыть" группу россиян возле украинской границы.