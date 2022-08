Принца Чарльза пыталась похитить группа женщин, когда ему было 20 лет

Личный охранник королевской особы вспоминал, что ситуация была "на волоске" от катастрофы.

У каждого члена королевской семьи есть парочка неудобных историй из юности, о которых им не хочется вспоминать. Будущий король Великобритании принц Чарльз не стал исключением, и одно из воспоминаний наверняка приводит его в смущение. Ведь когда ему было 20 лет, за ним "охотилась" группа студенток-революционерок. Об этом пишет My London cо ссылкой на книгу Ричарда Олдрича и Рори Кормака "The Secret Royals: Spying and the Crown, from Victoria to Diana".

Говорят, в группу потенциальных преступниц входили студентки Манчестерского университета. Они сами называли себя "профессиональными похитительницами" и, заручившись поддержкой феминисток из Гертон-колледжа, планировали похитить принца Чарльза и потребовать за него выкуп.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В 1968 году, когда Его Высочество учился в Кембридже, личная охрана будущего короля якобы "дала слабину". Авторы книги утверждают, что телохранители Чарльза следовали за ним на "почтительном расстоянии на довольно потрепанном старом Land Rover". Это и дало повод девушкам задуматься о том, чтобы воплотить свой план в жизнь.

Но они сильно ошиблись в способностях телохранителей принца Чарльза. Охрана королевской особы быстро обратила внимание на молодых женщин, которые преследовали принца Уэльского. Через полицейские разведданные личный телохранитель принца Майкл Варни выяснил, что группа студенток Манчестерского университета — "самых ярых сторонниц свободы женщин" — планировала совершить набег на Тринити-колледж в Кембридже во время "Тряпичной недели". Речь шла о ежегодном мероприятии для студентов, когда все наряжались в карнавальные костюмы и устраивали розыгрыши, чтобы собрать денег на благотворительность.

Майкл Варни утверждал, что ситуация была "на волоске" от катастрофы.

В книге про королевских особ отмечается, что студентки успели нанять автомобиль для побега, организовать место, где они могли бы удерживать принца. Но сыну Елизаветы II несказанно повезло. Его охрана не теряла бдительности, и план активисткам так и не удалось реализовать свой план.

Фокус ранее писал о том, что бывшая супруга принца Чарльза, покойная принцесса Диана, подозревала, что он был неверен ей. Однажды она застукала будущего короля наедине со своей главной соперницей — Камиллой Паркер-Боулз.