Яхту принцессы Дианы и ее бывшего возлюбленного Доди Аль-Файеда выставят на продажу

Леди Ди отдыхала на судне с детьми незадолго до трагической автокатастрофы в 1997 году.

В этом месяце исполняется 25 лет со дня трагической гибели одной из самых удивительных женщин британской королевской семьи принцессы Дианы. Всего за месяц до ее кончины леди Ди отдыхала на яхте со своим бывшим возлюбленным египетским магнатом Доди Аль-Файедом, который также погиб в роковой аварии в Париже.

В тот последний волшебный отпуск Диана взяла с собой сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Они путешествовали по югу Франции на борту суперяхты, которую теперь выставят ​​на продажу. Об этом пишет издание Town and country.

Как известно, яхта принадлежала отцу Доди, бывшему владельцу Harrods Мохамеду Аль-Файеду. После автокатастрофы в августе 1997 года, которая привела к гибели пары, Мохамед несколько раз пытался продать яхту, но тщетно. Ему удалось расстаться с ней только в 2014 году.

[ + – ] Принцесса Диана и Доди Аль-Файед встречались несколько месяцев Фото: Getty Images

Сейчас яхта принадлежит Бассиму Хайдару, который приобрел ее в прошлом году. Как сообщают в издании, он планирует продать судно, чтобы приобрести более крупную модель. В настоящее время лодку приводят в порядок, после чего планируют выставить на продажу в следующем месяце. Об этом заявил директор Seawood Yachts Джон Вуд.

Впервые яхта была спущена на воду в 1990 году. На судне девять кают, в которых могут разместиться до 18 пассажиров, а также 26 членов экипажа. Есть джакузи, солярий, столовая, бар и офисные помещения. Хотя цена судна пока не указана, на момент его предыдущей продажи она стоила более 10 млн долларов.

[ + – ] В 1990х яхта принадлежала отцу Доди Мохамеду Аль-Файеду Фото: Getty Images

[ + – ] Впервые яхта была спущена на воду в 1990 году Фото: Getty Images

Напомним, роман принцессы Дианы с сыном миллиардера Мохамеда Аль-Файеда Доди длился всего несколько месяцев. Ходили слухи, что пара планировала пожениться. Однако источники, близкие к королевской семье, после гибели леди Ди опровергали подобные умозаключения.

Подруга принцессы, леди Аннабель Голдсмит, вспоминала, что однажды спросила Диану о ее планах насчет Доди, и та якобы ответила, что "брак ей нужен как сыпь на лице".

"Возможно, она замечательно проводила с ним время, но я пришла к выводу, что ее замечание о том, брак ей нужен не больше, чем сыпь, означало, что она [к отношениям с Доди] не относится серьезно" — вспоминала Аннабель.

Друзья принцессы считали, что во время романа с Доди она все еще любила своего бывшего мужа принца Чарльза.

Однако сын египетского миллиардера не был единственным возлюбленным леди Ди после ее разрыва с принцем Уэльским. С 1995-го по 1997 год она встречалась с британским врачом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом. Друзья Дианы уверяли, что она была влюблена в Хасната и называла его "мистером чудесным". Однако паре пришлось расстаться. Предположительно, это произошло потому, что леди Ди не хотела переезжать в Пакистан.

Фокус ранее писал о том, как принцесса Диана относилась к своей сопернице Камилле Паркер-Боулз.