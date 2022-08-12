Яхту принцеси Діани та її колишнього коханого Доді аль-Файєда виставлять на продаж

Леді Ді відпочивала на судні з дітьми незадовго до трагічної автокатастрофи 1997 року.

Цього місяця виповнюється 25 років від дня трагічної загибелі однієї з найдивовижніших жінок британської королівської родини принцеси Діани. За місяць до її смерті леді Ді відпочивала на яхті зі своїм колишнім коханим єгипетським магнатом Доді аль-Файєдом, який також загинув у фатальній аварії в Парижі.

Тієї останньої чарівної відпустки Діана взяла з собою синів — принца Вільяма та принца Гаррі. Вони подорожували півднем Франції на борту супер'яхти, яку тепер виставлять на продаж. Про це пише видання Town and country.

Як відомо, яхта належала батькові Доді, колишньому власнику Harrods Мохамеду аль-Файєду. Після автокатастрофи в серпні 1997 року, яка призвела до загибелі пари, Мохамед кілька разів намагався продати яхту, але марно. Йому вдалося розлучитися з нею лише 2014 року.

[ + – ] Принцеса Діана й Доді аль-Файєд зустрічалися кілька місяців Фото: Getty Images

Зараз яхта належить Бассіму Хайдару, який придбав її торік. Як повідомляють у виданні, він планує продати судно, щоб придбати більшу модель. Зараз човен упорядковують, після чого планують виставити на продаж наступного місяця. Про це заявив директор Seawood Yachts Джон Вуд.

Уперше яхту спустили на воду в 1990 році. На судні дев'ять кают, де можуть розміститися до 18 пасажирів, а також 26 членів екіпажу. Є джакузі, солярій, їдальня, бар і офісні приміщення. Хоча ціну судна поки що не вказали, на момент його попереднього продажу воно коштувало понад 10 млн доларів.

[ + – ] У 1990-х яхта належала батькові Доді Мохамеду аль-Файєду Фото: Getty Images

[ + – ] Уперше яхту спустили на воду в 1990 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, роман принцеси Діани із сином мільярдера Мохамеда аль-Файєда Доді тривав лише кілька місяців. Ходили чутки, що пара планувала одружитися. Однак джерела, близькі до королівської родини, після загибелі леді Ді спростовували подібні висновки.

Подруга принцеси, леді Аннабель Голдсміт, згадувала, що якось запитала Діану про її плани щодо Доді, і та нібито відповіла, що "шлюб їй потрібен як висипання на обличчі".

"Можливо, вона чудово проводила з ним час, але я дійшла висновку, що її зауваження про те, шлюб їй потрібен не більше, ніж висипання, означало, що вона [до стосунків із Доді] не ставилася серйозно", — згадувала Аннабель.

Друзі принцеси вважали, що під час роману з Доді вона досі кохала свого колишнього чоловіка принца Чарльза.

Однак син єгипетського мільярдера не був єдиним коханим леді Ді після її розриву з принцом Вельським. Із 1995 по 1997 рік вона зустрічалася з британським лікарем пакистанського походження Хаснатом Ханом. Друзі Діани запевняли, що вона була закохана в Хасната й називала його "чудовим містером". Однак парі довелося розлучитися. Ймовірно, це сталося тому, що леді Ді не хотіла переїжджати в Пакистан.

Фокус раніше писав про те, як принцеса Діана ставилася до своєї суперниці Камілли Паркер-Боулз.