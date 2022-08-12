Главное блюдо на Маковея: как правильно приготовить шулики

Шулики – традиционное украинское блюдо, которое украшает стол на Маковый Спас.

На праздник Маковея, или Макового (Медового) Спаса главными блюдами на столе являются мед и мак, а еще – шулики, которые обожают и взрослые, и дети. Шулики – это традиционное украинское блюдо, которое представляет собой тонкие коржики с маком, политые сладкой маковой заливкой. Приготовить их довольно просто.

Ингредиенты:

Яйцо куриное – 1 шт;

Мед – 4 ст. л;

Мак – 4 ст. л;

Масло сливочное – 50 гр;

Сода – 0.5 ч. л;

Молоко – 100 мл;

Мука – 260 гр;

Вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Мак хорошо промыть и на полчаса залить кипятком. За эти 30 минут он станет больше в объеме и мягче. Затем откинуть мак на очень мелкое сито, чтобы с него стекла вся вода.

В глубокой миске хорошо взбить венчиком яйцо, а затем добавить туда столовую ложку меда и снова взбить. Лучше всего подойдет гречневый или липовый мед, обладающий ярко выраженным ароматом.

В полученную массу положить столовую ложку с горкой запаренного мака и хорошо перемешать, после чего добавить растопленное и охлажденное до комнатной температуры сливочное масло. Снова все хорошо перемешать.

Туда же отправить половину чайной ложки соды и перемешать.

Следующий шаг – влить молоко и снова тщательно перемешать до однородной консистенции. Затем в полученную массу просеять муку и замесить тесто. Оно должно получиться в меру тугим и не прилипать к рукам. Не стоит добавлять муки больше, чем указано в рецепте, максимум – на одну столовую ложку больше, чтобы тесто не было очень твердым.

Раскатать тесто в пласт толщиной 3-5 мм и переложить его на противень с пергаментной бумагой. Выпекать корж в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

Пока корж выпекается, необходимо приготовить маковую заливу. Оставшийся запаренный мак тщательно растереть в ступке, пока не появится молочко. Если ступки нет, можно воспользоваться блендером или несколько раз пропустить его через мясорубку с мелкой насадкой.

К маку с молочком добавить мед и снова хорошо растереть, а затем влить туда кипяток и перемешать.

Готовый горячий корж, который должен быть золотистым на цвет и мягким внутри, разломать на кусочки, сложить в миску и полить заливкой. После того, как блюдо настоится 20 минут, можно подавать его на стол.

Напомним, какие традиции и приметы существуют на Маковый Спас.