Головна страва на Маковея: як правильно приготувати шулики
Шулики — традиційна українська страва, яка прикрашає стіл на Маковий Спас.
На свято Маковея, або Макового (Медового) Спасу головними стравами на столі є мед і мак, а ще — шулики, які обожнюють і дорослі, і діти. Шулики — це традиційна українська страва, яка є тонкими коржиками з маком, политі солодкою маковою заливкою. Приготувати їх досить легко.
Інгредієнти:
- яйце куряче — 1 шт;
- мед — 4 ст. л;
- мак — 4 ст. л;
- масло вершкове — 50 г;
- сода — 0,5 ч. л;
- молоко — 100мл;
- борошно — 260 г;
- вода — 100 мл.
Спосіб приготування:
Мак добре промити і на пів години залити окропом. За ці 30 хвилин він побільшає в обсязі та стане м'якшим. Потім відкинути мак на дуже дрібне сито, щоб із нього стекла вся вода.
У глибокій мисці добре збити віночком яйце, потім додати туди столову ложку меду і знову збити. Найкраще підійде гречаний або липовий мед, що має яскраво виражений аромат.
В отриману масу покласти столову ложку з гіркою запареного маку та добре перемішати, після чого додати розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Знову все добре перемішати.
Туди ж відправити половину чайної ложки соди та перемішати.
Наступний крок — влити молоко та знову ретельно перемішати до однорідної консистенції. Потім в отриману масу просіяти борошно і замісити тісто. Воно має вийти в міру тугим і не прилипати до рук. Не варто додавати борошна більше, ніж зазначено у рецепті, максимум — на одну столову ложку більше, щоб тісто не було дуже твердим.
Розкачати тісто в пласт завтовшки 3-5 мм і перекласти його на лист із пергаментним папером. Випікати корж у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
Поки корж випікається, необхідно приготувати макову заливку. Запарений мак, що залишився, ретельно розтерти в ступці, поки не з'явиться молочко. Якщо ступки немає, можна скористатися блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку з дрібною насадкою.
До маку з молочком додати мед і знову добре розтерти, потім влити туди окріп і перемішати.
Готовий гарячий корж, який має бути золотистим на колір і м'яким усередині, розламати на шматочки, викласти в миску і полити заливкою. Після того, як страва настоїться 20 хвилин, можна подавати її на стіл.
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