Головна страва на Маковея: як правильно приготувати шулики

Шулики — традиційна українська страва, яка прикрашає стіл на Маковий Спас.

На свято Маковея, або Макового (Медового) Спасу головними стравами на столі є мед і мак, а ще — шулики, які обожнюють і дорослі, і діти. Шулики — це традиційна українська страва, яка є тонкими коржиками з маком, политі солодкою маковою заливкою. Приготувати їх досить легко.

Інгредієнти:

яйце куряче — 1 шт;

мед — 4 ст. л;

мак — 4 ст. л;

масло вершкове — 50 г;

сода — 0,5 ч. л;

молоко — 100мл;

борошно — 260 г;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування:

Мак добре промити і на пів години залити окропом. За ці 30 хвилин він побільшає в обсязі та стане м'якшим. Потім відкинути мак на дуже дрібне сито, щоб із нього стекла вся вода.

У глибокій мисці добре збити віночком яйце, потім додати туди столову ложку меду і знову збити. Найкраще підійде гречаний або липовий мед, що має яскраво виражений аромат.

В отриману масу покласти столову ложку з гіркою запареного маку та добре перемішати, після чого додати розтоплене й охолоджене до кімнатної температури вершкове масло. Знову все добре перемішати.

Туди ж відправити половину чайної ложки соди та перемішати.

Наступний крок — влити молоко та знову ретельно перемішати до однорідної консистенції. Потім в отриману масу просіяти борошно і замісити тісто. Воно має вийти в міру тугим і не прилипати до рук. Не варто додавати борошна більше, ніж зазначено у рецепті, максимум — на одну столову ложку більше, щоб тісто не було дуже твердим.

Розкачати тісто в пласт завтовшки 3-5 мм і перекласти його на лист із пергаментним папером. Випікати корж у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.

Поки корж випікається, необхідно приготувати макову заливку. Запарений мак, що залишився, ретельно розтерти в ступці, поки не з'явиться молочко. Якщо ступки немає, можна скористатися блендером або кілька разів пропустити через м'ясорубку з дрібною насадкою.

До маку з молочком додати мед і знову добре розтерти, потім влити туди окріп і перемішати.

Готовий гарячий корж, який має бути золотистим на колір і м'яким усередині, розламати на шматочки, викласти в миску і полити заливкою. Після того, як страва настоїться 20 хвилин, можна подавати її на стіл.

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