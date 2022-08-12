Медовий Спас 2022: що можна та що не можна робити в цей день

Медовий (Маковий) Спас дає початок Успенському посту, який триває два тижні, і є першим із трьох Спасів.

14 серпня православні християни відзначають Медовий (Маковий) Спас. Він — перший із трьох Спасів і знаменує собою початок двотижневого Успенського посту, а також відрізок літнього часу, що залишився. Інші назви цього свята — Мокрий Спас, Перший Спас, а також Маковія. Останнє пов'язано з тим, що в цей період іде заготівля маку та меду на зиму, які приносять освячувати в церкву.

Історія свята

У цей день православна церква відзначає походження (знесення) чесних древ життєдайного Хреста Господнього. Традиція сягає корінням у IX століття. Тоді в Константинополі в серпні через спеку спалахнула страшна епідемія, яка забирала безліч життів. Порятунок приніс шматочок дерев'яного хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Ця святиня зберігалася в храмі Святої Софії та була винесена для благословення мешканців міста. Потім нею освятили всі водоймища, і незабаром епідемія пішла.

Також у цей день у церквах поминають мучеників Маккавеїв. Сім'я Маккавеїв жила в Юдеї у II столітті до н. е., за часів царя Антіоха IV. Імператор прагнув змусити євреїв відмовитися від віри в Єдиного Бога, а головну святиню — Єрусалимський храм — перетворив на місце язичницьких жертвоприношень. За відмову їсти ідоложертвенне м'ясо цар стратив старця Єлеазара, а потім жорстоких тортур зазнали його учні — семеро братів Маккавеїв. Їхня мати Соломонія підтримувала силу духу в дітях під час тортур, а після їхньої страти померла поряд із ними.

Мученицька смерть братів Маккавеїв згодом надихнула Юду Маккавея повстати проти жорстокого правителя. Юда Маккавей переміг Антіоха й очистив Єрусалимський храм від грецьких ідолів.

Традиції на Медовий Спас

Головна трація цього свята — освячення меду, маку та виробів із нього, води, а також букетів із цілющих трав. Вважається, що зібраний на Маковея мак має особливі цілющі властивості. До церкви заборонено нести м'ясо, вино та гроші, оскільки розпочинається Успенський піст. Усі освячені продукти потрібно було з'їсти того ж дня чи поділитися з іншими.

Раніше священики на Медовий Спас освячували воду в річках і озерах, після чого віряни купалися в них, щоб змити з себе гріхи та набратися здоров'я. На Перший Спас наші предки не тільки очищалися у воді самі, а й у прямому сенсі прибирали колодязі та водоймища, дістаючи з дна бруд, гілки й інше сміття. Часто до цього свята у дворах з'являлися нові колодязі.

На святковому столі головними ласощами був мед. До нього подавали млинці, коржики, робили медовуху. Обов'язково потрібно поставити пироги або булочки з маком. Зазначимо, що мед забороняється їсти доти, доки він не буде освячений. Водночас у цей же день схвалювали збір меду та зрілого насіння маку.

14 серпня прийнято допомагати вдовам, літнім і самотнім людям по господарству.

Богоугодною справою вважається роздавати на Перший Спас солодощі сусідам, дітям, вдовам і жебракам.

На Медовий Спас не можна працювати вдома чи на городі, прибирати й шити.

Категорично заборонялося злословити, бажати комусь біди та горя, оскільки все сказане поверталося в триразовому розмірі.

Також не рекомендувалося надто галасливо святкувати й навіть голосно говорити. Вважалося, що це турбує бджіл.

[ + – ] Перед Маковієм пасічник збирав мед зі своєї пасіки, який потім ніс святити в церкву

Прикмети на Маковія