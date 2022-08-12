Медовый Спас 2022: что можно и чего нельзя делать в этот день
Медовый (Маковый) Спас дает начало Успенскому посту, который длится две недели, и является первым из трех Спасов.
14 августа православные христиане отмечают Медовый (Маковый) Спас. Он – первый из трех Спасов и знаменует собой начало двухнедельного Успенского поста, а также оставшийся отрезок летнего времени. Другие названия этого праздника – Мокрый Спас, Первый Спас, а также Маковея. Последнее связано с тем, что в этот период идет заготовка мака и меда на зиму, которые приносят освячивать в церковь.
История праздника
В этот день православная церковь отмечает происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста господня. Традиция уходит корнями в IX век. Тогда в Константинополе в августе из-за зноя разгорелась страшная эпидемия, уносившая множество жизней. Спасение принес кусочек деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Эта святыня хранилась в храме Святой Софии и была вынесена для благословения жителей города. Затем ею освятили все водоемы, и вскоре эпидемия ушла.
Также в этот день в церквях поминают мучеников Маккавеев. Семья Маккавеев жила в Иудее во II веке до н. э., во времена царя Антиоха IV. Правитель стремился заставить евреев отказаться от веры в Единого Бога, а главную святыню – Иерусалимский храм – превратил в место языческих жертвоприношений. За отказ есть идоложертвенное мясо царь казнил старца Елеазара, а затем подверг жестоким пыткам его учеников — семерых братьев Маккавеев. Их мать Соломония поддерживала силу духа в детях во время пыток, а после их казни умерла рядом с ними.
Мученическая смерть братьев Маккавеев впоследствии вдохновила Иуду Маккавея на восстание против жестокого правителя. Иуда Маккавей победил Антиоха и очистил Иерусалимский храм от греческих идолов.
Традиции на Медовый Спас
- Главная трациия этого праздника – освящение меда, мака и изделий из него, воды, а также букетов из целебных трав. Считается, что собранный на Маковея мак обладает особыми целебными свойствами. В церковь запрещено нести мясо, вино и деньги, поскольку начинается Успенский пост. Все освяченые продукты нужно было съесть в тот же день или поделиться с другими.
- Ранее священники на Медовый спас освящали воду в реках и озерах, после чего верующие купались в них, чтобы смыть с себя грехи и набраться здоровья. На Первый Спас наши предки не только очищались в воде сами, но и прямом смысле убирали колодцы и водоемы, доставая со дна грязь, ветки и прочий мусор. Часто как раз к этому празднику во дворах появлялись новые колодцы.
- На праздничном столе главным лакомством был мед. К нему подавали блины, коржики, делали медовуху. Обязательно нужно поставить и пироги или булочки с маком. Отметим, что мед запрещается есть до тех пор, пока он не будет освящен. В то же время в этот день приветствовался сбор меда и зрелых семян мака.
- 14 августа принято помогать вдовам, пожилым и одиноким людям по хозяйству.
- Богоугодным делом считается раздавать на Первый Спас сладости соседям, детям, вдовам и нищим.
- На Медовый Спас нельзя работать по дому или на огороде, убирать и шить.
- Категорически запрещалось злословить, желать кому-то беды и горя, поскольку все сказанное возвращалось в трехкратном размере.
- Также не рекомендовалось слишком шумно праздновать и даже громко говорить. Считалось, что это потревожит пчел.
Приметы на Маковея
- Если покрестить ребенка на Медовый Спас, он вырастет здоровым и крепким.
- Под подушку детям прятали маковую головку, освященную в церкви. Наши предки верили, что она сохранит от сглаза, укрепит здоровье и спасет от бессонницы.
- Роса, собранная рано утром на Медовый Спас, подарит девушкам и женщинам красоту, если ею умыться.
- Женщинам в этот день прощаются все незамоленные грехи, но при условии, что они сами себя смогут простить.
- В этот день последний раз в год купали скот. Существовало поверье, что если искупать домашнее хозяйство после праздника Спаса, то на него нападут болезни.
- После Маковея в водоемах не купались и люди, боясь заболеть или утонуть.
- На Маковея начинали улетать в теплые края ранние птицы, потому что уже "Святой Спас приготовил всего про запас" — и дождь, и ветер, и холод, и тепло.