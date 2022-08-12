Медовый Спас 2022: что можно и чего нельзя делать в этот день

Медовый (Маковый) Спас дает начало Успенскому посту, который длится две недели, и является первым из трех Спасов.

14 августа православные христиане отмечают Медовый (Маковый) Спас. Он – первый из трех Спасов и знаменует собой начало двухнедельного Успенского поста, а также оставшийся отрезок летнего времени. Другие названия этого праздника – Мокрый Спас, Первый Спас, а также Маковея. Последнее связано с тем, что в этот период идет заготовка мака и меда на зиму, которые приносят освячивать в церковь.

История праздника

В этот день православная церковь отмечает происхождение (изнесение) честных древ животворящего Креста господня. Традиция уходит корнями в IX век. Тогда в Константинополе в августе из-за зноя разгорелась страшная эпидемия, уносившая множество жизней. Спасение принес кусочек деревянного креста, на котором был распят Иисус Христос. Эта святыня хранилась в храме Святой Софии и была вынесена для благословения жителей города. Затем ею освятили все водоемы, и вскоре эпидемия ушла.

Также в этот день в церквях поминают мучеников Маккавеев. Семья Маккавеев жила в Иудее во II веке до н. э., во времена царя Антиоха IV. Правитель стремился заставить евреев отказаться от веры в Единого Бога, а главную святыню – Иерусалимский храм – превратил в место языческих жертвоприношений. За отказ есть идоложертвенное мясо царь казнил старца Елеазара, а затем подверг жестоким пыткам его учеников — семерых братьев Маккавеев. Их мать Соломония поддерживала силу духа в детях во время пыток, а после их казни умерла рядом с ними.

Мученическая смерть братьев Маккавеев впоследствии вдохновила Иуду Маккавея на восстание против жестокого правителя. Иуда Маккавей победил Антиоха и очистил Иерусалимский храм от греческих идолов.

Традиции на Медовый Спас

Главная трациия этого праздника – освящение меда, мака и изделий из него, воды, а также букетов из целебных трав. Считается, что собранный на Маковея мак обладает особыми целебными свойствами. В церковь запрещено нести мясо, вино и деньги, поскольку начинается Успенский пост. Все освяченые продукты нужно было съесть в тот же день или поделиться с другими.

Ранее священники на Медовый спас освящали воду в реках и озерах, после чего верующие купались в них, чтобы смыть с себя грехи и набраться здоровья. На Первый Спас наши предки не только очищались в воде сами, но и прямом смысле убирали колодцы и водоемы, доставая со дна грязь, ветки и прочий мусор. Часто как раз к этому празднику во дворах появлялись новые колодцы.

На праздничном столе главным лакомством был мед. К нему подавали блины, коржики, делали медовуху. Обязательно нужно поставить и пироги или булочки с маком. Отметим, что мед запрещается есть до тех пор, пока он не будет освящен. В то же время в этот день приветствовался сбор меда и зрелых семян мака.

14 августа принято помогать вдовам, пожилым и одиноким людям по хозяйству.

Богоугодным делом считается раздавать на Первый Спас сладости соседям, детям, вдовам и нищим.

На Медовый Спас нельзя работать по дому или на огороде, убирать и шить.

Категорически запрещалось злословить, желать кому-то беды и горя, поскольку все сказанное возвращалось в трехкратном размере.

Также не рекомендовалось слишком шумно праздновать и даже громко говорить. Считалось, что это потревожит пчел.

[ + – ] Перед Маковеем пасечник собирал мед со своей пасеки, который потом нес святить в церковь

Приметы на Маковея