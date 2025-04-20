20 апреля 2025: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать

В праздник Пасхи нельзя ссориться, ругаться, грустить и заниматься тяжелой физической работой.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. Это воскресение стало доказательством победы над грехом и смертью, а также исполнением Божьего обещания спасения. Первые христиане начали отмечать этот день как самый важный праздник в году. Название "Пасха" происходит от еврейского праздника Песах, который символизировал освобождение евреев из египетского рабства. В момент Тайной вечери, перед распятием, Иисус праздновал именно Песах со своими учениками. С тех пор Пасха приобрела новое значение — как день Воскресения и надежды на вечную жизнь.

Что сегодня нельзя делать:

заниматься уборкой и стиркой;

работать в саду и на огороде;

грустить, скупиться, мстить;

посещать кладбище и скорбеть за умершими;

гадать;

переедать;

посещать салоны красоты.

Народные приметы и поверья:

теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;

морозная Пасха — к урожаю;

холодный и хмурый день — к сухому лету;

дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;

день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;

ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.

День ангела празднуют:

Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Родились 20 апреля:

1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).

1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).

Также в этот день:

1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);

1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;

1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;

1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;

1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.

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