20 апреля 2025: Воскресение Господне — что сегодня нельзя делать
В праздник Пасхи нельзя ссориться, ругаться, грустить и заниматься тяжелой физической работой.
Что случилось в этот день?
Сегодня православные христиане отмечают самый большой церковный праздник — Пасху или Воскресение Господне. Это воскресение стало доказательством победы над грехом и смертью, а также исполнением Божьего обещания спасения. Первые христиане начали отмечать этот день как самый важный праздник в году. Название "Пасха" происходит от еврейского праздника Песах, который символизировал освобождение евреев из египетского рабства. В момент Тайной вечери, перед распятием, Иисус праздновал именно Песах со своими учениками. С тех пор Пасха приобрела новое значение — как день Воскресения и надежды на вечную жизнь.
Что сегодня нельзя делать:
- заниматься уборкой и стиркой;
- работать в саду и на огороде;
- грустить, скупиться, мстить;
- посещать кладбище и скорбеть за умершими;
- гадать;
- переедать;
- посещать салоны красоты.
Народные приметы и поверья:
- теплая и солнечная погода — будет теплое и урожайное лето;
- морозная Пасха — к урожаю;
- холодный и хмурый день — к сухому лету;
- дождливый пасхальный день — к обильному урожаю ржи;
- день Пасхи холодный — значит холодно будет еще семь дней;
- ночь накануне Пасхи звездная — куры будут хорошо нестись.
День ангела празднуют:
Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.
Родились 20 апреля:
1808 год — Наполеон III (Бонапарт), французский император (1852—1870).
1889 год — Адольф Гитлер (покончил с собой в 1945), фюрер нацистской Германии (1933—1945).
Также в этот день:
1770 год — Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс (Юго-Восточная Австралия);
1865 год — впервые объявили о появлении безопасных спичек;
1902 год — супруги Кюри впервые получили чистый радий;
1918 год — УНР освободили от большевиков город Славянск Донецкой области;
1940 год — в США был представлен первый электронный микроскоп.
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