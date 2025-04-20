20 квітня 2025: Воскресіння Господнє — що сьогодні не можна робити
У свято Великодня не можна сваритися, лаятися, сумувати і займатися важкою фізичною роботою.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень або Воскресіння Господнє. Це воскресіння стало доказом перемоги над гріхом і смертю, а також виконанням Божої обіцянки спасіння. Перші християни почали відзначати цей день як найважливіше свято в році. Назва "Великдень" походить від єврейського свята Песах, яке символізувало визволення євреїв з єгипетського рабства. У момент Таємної вечері, перед розп'яттям, Ісус святкував саме Песах зі своїми учнями. Відтоді Великдень набув нового значення — як день Воскресіння та надії на вічне життя.
Що сьогодні не можна робити:
- займатися прибиранням і пранням;
- працювати в саду і на городі;
- сумувати, скупитися, мстити;
- відвідувати цвинтар і сумувати за померлими;
- ворожити;
- переїдати;
- відвідувати салони краси.
Народні прикмети та повір'я:
- тепла і сонячна погода — буде тепле і врожайне літо;
- морозний Великдень — до врожаю;
- холодний і похмурий день — до сухого літа;
- дощовий великодній день — до рясного врожаю жита;
- день Великодня холодний — значить холодно буде ще сім днів;
- ніч напередодні Великодня зоряна — кури будуть добре нестися.
День ангела святкують:
Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.
Народилися 20 квітня:
1808 рік — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).
1889 рік — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).
Також цього дня:
1770 рік — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);
1865 рік — вперше оголосили про появу безпечних сірників;
1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;
1918 рік — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;
1940 рік — у США було представлено перший електронний мікроскоп.
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