20 квітня 2025: Воскресіння Господнє — що сьогодні не можна робити

У свято Великодня не можна сваритися, лаятися, сумувати і займатися важкою фізичною роботою.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православні християни відзначають найбільше церковне свято — Великдень або Воскресіння Господнє. Це воскресіння стало доказом перемоги над гріхом і смертю, а також виконанням Божої обіцянки спасіння. Перші християни почали відзначати цей день як найважливіше свято в році. Назва "Великдень" походить від єврейського свята Песах, яке символізувало визволення євреїв з єгипетського рабства. У момент Таємної вечері, перед розп'яттям, Ісус святкував саме Песах зі своїми учнями. Відтоді Великдень набув нового значення — як день Воскресіння та надії на вічне життя.

Що сьогодні не можна робити:

займатися прибиранням і пранням;

працювати в саду і на городі;

сумувати, скупитися, мстити;

відвідувати цвинтар і сумувати за померлими;

ворожити;

переїдати;

відвідувати салони краси.

Народні прикмети та повір'я:

тепла і сонячна погода — буде тепле і врожайне літо;

морозний Великдень — до врожаю;

холодний і похмурий день — до сухого літа;

дощовий великодній день — до рясного врожаю жита;

день Великодня холодний — значить холодно буде ще сім днів;

ніч напередодні Великодня зоряна — кури будуть добре нестися.

День ангела святкують:

Олександр, Гавриїл, Григорій, В'ячеслав.

Народилися 20 квітня:

1808 рік — Наполеон III (Бонапарт), французький імператор (1852-1870).

1889 рік — Адольф Гітлер (наклав на себе руки в 1945), фюрер нацистської Німеччини (1933-1945).

Також цього дня:

1770 рік — Джеймс Кук відкрив Новий Південний Уельс (Південно-Східна Австралія);

1865 рік — вперше оголосили про появу безпечних сірників;

1902 рік — подружжя Кюрі вперше отримало чистий радій;

1918 рік — УНР звільнили від більшовиків місто Слов'янськ Донецької області;

1940 рік — у США було представлено перший електронний мікроскоп.

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